去男友家瞓廳遭母斥「好cheap」網民反撐港女生？專家教點自保

情侶之間應否到對方家中過夜，向來是社會上備受討論的話題，不同家庭背景、成長環境的人對此往往有截然不同的看法。而近日就有位女生在社交平台threads發文，自己到男朋友家中過夜，男友睡廳、翌日離開時對方家人仍在睡覺，自覺沒有打擾任何人，卻被媽媽得悉後痛斥「好cheap」，令她大感困惑。



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近日有女生在社交平台threads發文，指自己到男朋友家中過夜，男友睡廳，翌日離開時對方家人仍在睡覺，自覺沒有打擾任何人，卻被媽媽得悉後痛斥「好cheap」，令她大感困惑，便於社交平台詢問網民，「拍拖去男朋友屋企過夜係咪好cheap？」

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事件引來極多網民留言討論，網民反應兩極，有部份網民認同事主母親說法，應該更加保護自己，「男方家長會睇輕你，男友會覺得好就手，如果想有將來，亦想將來好，就唔好啦。你媽係錫你，唔識用詞啫。」、「到你做咗媽媽，就會明白，全世界，只有媽媽最緊張你，因為你係佢女女」。

《鄰居同居》劇照

亦有部份網民認為現在社會比之前已經開放得多，到男友家過夜沒有問題，問題重點應該是放在「做廳長」上，「究竟點解全部comment都係清一色話同男人過夜係cheap，我係咪入咗清朝結界？」、「其實過夜冇問題，但瞓廳難搞，客廳係屋企大家嘅地方，真係會影響到對方嘅屋企人。如果我係男方嘅家長，我知道個仔女朋友喺廳瞓，我會唔好意思去廁所或者冇咁自在」、「一齊過夜唔cheap，一齊瞓廳cheap到爆炸」、「過夜唔係cheap，去人哋屋企瞓廳呢個出問題啊」。

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事主亦在其後在留言區補充，由於男友在家都是做廳長，所以她在男友家是一齊瞓廳。她坦言自己原生家庭關係不好，從小缺乏家人關愛，難以理解網民所說的「身價」或「自愛」概念，感激網民花時間留言，表示會嘗試吸收不同意見，但理解上確實有困難。及後她更新情況，指已與男友溝通，對方知道事件令她母親不開心後，主動提出以後會預訂酒店或直接送她回家，避免再引起誤會。

《無法抗拒的他》劇照

藉此事件，《開罐Opener》就諮詢了HK Romance Dating香港交友配對公司負責人張惠萍（Anita)，她表示母親的擔憂出發點是保護女兒，在傳統觀念中，未婚女性在男方家過夜容易被貼上負面標籤，母親難免擔心女兒「蝕底」，甚至成為被男友「呼之則來，揮之則去」的一方。網友的批評亦反映主流價值觀，認為女方缺乏自我保護意識，男友未有提供更妥善安排，讓她睡在毫無私隱的客廳，母親亦有理由擔心女兒會陷入尷尬的處境，甚至有人身安全。

HK Romance Dating 負責人張惠萍（Anita) (資料圖片)

Anita認為事主不應該再去男朋友家中過夜，可嘗試讓男朋友作一個更妥善的安排，從中除了可以觀察男朋友是否體貼之外，亦應該更在乎自己同媽媽的感受，嘗試換位思考，理解母親為何如此傷心。其次，拍拖朝夕相對雖是甜蜜之事，但仍需拿捏分寸，因此男友應保障彼此私隱，女方亦不應盲目遷就，必須時刻有自我保護意識，為關係設下底線。這既是尊重自己，也是尊重對方家人的生活節奏和空間。