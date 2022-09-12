2022中國最醜建築提名名單出爐！有微信可投票　人體博物館暫領先

又嚟到每年一年一度中國最醜陋建築的選舉。內地的建築暢言網每年都會舉辦選舉，讓市民和各界建築師、設計師、建築評論家等為入圍建築進行評審。從而選出每年度中國國內最醜的建築。究竟2022年哪座建築物會跑出？



圖擷取自建築暢易網

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由2010年開始，建築暢言網都會舉辦中國最醜陋建築選舉，建築暢言網會先公開收集醜陋建築的投稿，讓市民提名大家心目中中國內最醜的建築，舉辦機構會根據選出符合「九大標準」分別是1.建築使用功能極不合理；2.與周邊環境和自然極不和諧；3.抄襲、山寨；4.盲目崇洋、仿古；5.折衷、拼湊；6.盲目仿生；7.刻意象徵、隱喻；8.體態怪異、惡俗；9.明知不可為而刻意為之的作品。提名的同時間，大眾都可為建築投票，其後大會會將大眾和評審所票選的結果綜合，再排出該年度中國十大醜陋建築的終極排名。

圖自建築暢易網

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今年大會亦正舉辦2022年度中國十大醜陋建築選舉，暫時一共有87座建築物入圍，第一名現時更有高達12000票!而今年投票的截止日暫定在11月，結果則暫定在12 月公布。提提大家，投票並沒有侷限地區，所以大家都可以一齊去投票!現在讓我們先看看有哪些建築入圍吧!

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