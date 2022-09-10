2022年最受期待10大全新Emoji 冠軍得票率逼近40%大幅拋離對手
撰文：ETtoday
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【Emoji／表情符號】Emoji表情符號現在人聊天必備，各個軟體也時常更新一些特別的表情符號，據《Emojipedia》指出，在「最受期待全新表情符號」的票選活動中，有個擊敗一眾強敵獲得最高票數，接近40%的網友投票給這個Emoji。
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先前「Unicode聯盟」公布2022年入圍「Unicode 15.0」版本的31款表情符號，而在此後，也舉辦了票選活動，邀請網友選出最期待的全新表情符號。
而在這次票選中，粉色愛心獲得第一，得到近40%票數，緊接在後的則是「震驚到模糊」，後面是淺藍色愛心，可見愛心的Emoji還是最受到網友歡迎，而其後則是「鵝」、「黑鳥」、「水母」、「灰心」、「驢」、「扇子」、「翅膀」。
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