雙手合十Emoji 意思不是謝謝/拜託? 這20個Emoji的意思大家誤會了

「🙏」這個emoji ，大家知不知道是甚麼意思呢？祈禱?拜託?近日，有網友於網上發文指出，雙手合十這個表情符號實際的意思是擊掌，並非等於祈禱的意思，還讓人別再拿「🙏」的符號用作「超渡誦經」，帖文引發網民熱議，究竟雙手合十「🙏」的意思是否真的不是感謝跟祈禱?大家又覺得呢?



圖自網絡

該名網民於Facebook社群爆廢公帖文指雙手合十並非指祈禱的意思，更讓人們別再在將符號用作「超渡誦經」。帖文一出，網民紛紛都表示從來都只以為雙手合十的意思是感謝跟拜託，「我以為是謝謝或拜託、麻煩了的意思欸」，不少人都對該名Po主所說的感到驚訝。但亦有網民表示「我一直以為他是感謝，擊掌的手也太短了」，更有網友表示「明明就是感恩，麻煩，拜託！誰跟你擊掌」，對於其解釋並不認同。

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翻查Emojipedia(Emoji維基百科)，雙手合十的動作是「Person with Folded Hands」，，在日本文化中有「請」和「謝謝」的意思，而坊間亦會以此作祈禱的手勢，於有些東南亞的國家宗教文化中則可代表恭敬的問候，即「Namaste」的意思。另外，解釋亦有提及這甚少用作擊掌的意思，但表情符號鍵盤搜索功能經常都會建議雙手合十符號作為擊掌。從這意思，雙手合十「🙏」的符號是能解釋為感謝、拜託、祈禱、問候的意思，當然亦能解釋為擊掌，但只是使用率比較少。

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其實，Emoji雖有其本身所表達的意思，但只要能通前文後理，能表達到大家想要的意思，那用甚麼Emoji都沒有問題啦!除此之外，我們亦整合了20個一隻被大家誤會了的Emoji合集，快看看你有沒有理解錯了!

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