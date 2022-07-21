Emoji 表情符號 兩世代各自解讀｜我們已習慣以通訊軟件app取代通電話、直接對話，文字沒有語氣，有時會加貼表情符號(emoji)：笑笑、嬲嬲、Sorry……為文字添加情緒和溫度。然而英國有研究顯示，不同年代的受訪者，對同一款emoji竟有兩極化的解讀方向。貼者無心、看者有意，研究發現一個看似平平無奇的emoji貼圖，竟可引發災難級尷尬場面！



這emoji不同世代各有解讀法｜絕對別亂用！

英國《每日郵報 Daily Mail》引述通訊軟體Slack的研究報告，向世界各地9400名兩性打工仔進行調查，負責人葛瑞絲（Olivia Grace）發現，年輕、年長兩個世代以SNS交流時，使用表情符號容易出現誤會，在職場上更應謹慎使用。

兩代之間看法分歧最大的，竟然是幾款蔬果emoji：比如桃與茄子，中高年齡受訪者只覺得它的單純是水果蔬菜，但年輕世代已等同於「女性美臀和男性性器官」，會意識到對話帶有性暗示、約砲等意思。如果是父母與子女間的誤解，還算比較易處理；職場中長輩上司向年輕下屬使用了爭議性emoji而不自知，分分鍾有機會被控性騷擾！

年輕世代認為桃與茄子emoji 暗示「女性美臀和男性性器官」（手機截圖）

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10個EMOJI兩世代各自解讀

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六成長者不認為使用桃子emoji含性暗示

有3成40歲以下受調者，認為「桃」emoji代表性、豐富的臀部或女性生殖器官，不適合在職場同事SNS對話時使用。而相反60歲以上的老年人，達6成沒意識到桃子符號的性含意、47％人認為茄子就是茄子，不會想成男性陽具，相比下24歲以下Z世代，除了用作表達性暗示，根本不會考慮使用茄子emoji。

專家表示圖中6個emoji，都不適合在公事聯絡中使用。

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Emoji來自日本語「顏文字」，1990年代時，代表用ASIIC碼打出來的表情符號，英文圈子亦直接引用成為emoji。2010後通訊軟件中的icon sticker被大量年輕人使用，風靡全球。如今已經開發了3633個表情符號，還在每個月不斷更新追加款式。

想打破代溝反而愈描愈黑

老年人為了想跟年輕人在通訊軟件中打氣一片，有時會模仿年輕人的說話方法，加入大量EMOJI。然而大量網上調查顯示，年輕人只會覺得反感，好像自己平時跟同輩溝通的方式被老年人拿來開玩笑，被人不認真對待。年輕女性甚至會覺得男上司、長輩很嘔心。

我好識同年輕人溝通㗎！

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