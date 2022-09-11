單身狗福音!交友APP男人頭像加一物即提升配對率 仲越細越受歡迎?

成日用交友App，但是都認識不到女仔?那麼很可能是因為你缺少了這樣東西!近日有研究報告指出，若果男人將狗仔放進個人交友APP的頭像中，可以增加個人的吸引力，讓更多女孩有興趣去了解你。不但如此，狗的大小也會影響吸引力，想要出Pool又有養狗的你一定要看看啦!



圖為波登類狗(網絡圖片)

根據Ladbible和鏡報報導，西班牙哈恩大學曾邀請300名女大生實測，他們安排了一半在光線充足的地方和較昏暗的地方所拍攝的照片，並且選擇了兩隻平常不太受歡迎的中小成年犬，分別是葡萄牙波登類混種狗和硬毛臘腸犬作為照片的內容。其後將照片讓女大生們去選擇，結果發現女孩們對照片中帶著狗仔的男生感到更自在，且願意認識對方。

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除此之外，研究員更發現照片中狗仔的大小都影響著女孩對照片中男孩的安全感和情緒反應。研究員表示「小型犬比中型犬更能激發積極的情緒反應，和更高的安全感」 ，因女孩們都覺得養小型犬的男孩看上去會「不那麼具有威脅性和恐嚇性」，不論照片是在光或暗的地方拍攝，或狗是甚麼品種，小型體積的狗仔都會相對帶來更高的吸引力。

硬毛臘腸犬(圖自Kidadl)

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但近期以出現一個現象稱「Dogfishing」(狗釣)，意思即是有些人會在交友APP的頭像上刻意加入可愛的小狗以引誘更多人注意。約會專家Erica Eaton稱現在有很多男士故意放於別人小狗所拍的合照，或是寫道「如果你不喜歡狗請不要跟我約會」、「當我的狗喜歡你，我會刪除交友APP」等的字句。但當問及小狗名稱的時候則回答不出時，代表那人的可信性可能不太高。因而單身的女性都要小心並且留意，並可試詢問狗狗的年齡以查看狗狗是否真的存在。

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