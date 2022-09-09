英女王逝世｜查理斯登基 管家揭新君超級難服侍：刷牙都要人幫！

伊利沙伯二世駕崩，查理斯繼任成爲英國新國王。但對比起英女王，因他與戴安娜王妃婚姻破裂、又曾跟卡米拉糾纏不清，還不時引起爭議，令他民望偏低。有前王室管家早前就爆料指查理斯其實是一個超難服侍的主人，不但極度偏食，他甚至連刷牙時也要僕人幫忙擠牙膏！



（Twitter：@RoyalFamily）

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英國新任國王查理斯在身爲王儲時，已經因爲感情生活和敢言的性格而飽受輿論。與戴安娜離婚時他的民望更是跌至谷底。事隔多年，雖然他的民望回升，但仍然有不少因他的私生活而反對他成爲國王的聲音。有前王室管家就表示查理斯是一個很任性的人，經常提出無理要求……

前王室管家Paul Purell，曾服侍英女王伊利沙伯二世及戴安娜王妃（YouTube：@This Morning 截圖）

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根據英國媒體《每日快報》的報導，曾任王室管家的Paul Purell在紀錄片《Serving the Royals: Inside the Firm》中講到，查理斯因自少嬌生慣養，令他不懂得自己做事，所有事都靠僕人幫他完成。僕人們每天早上都要將查理斯的睡衣和鞋帶燙平，内褲有特定摺法，而浴缸的水塞也要注意放在特定位置、水溫亦一定要是剛剛好。他早上刷牙時甚至會要求僕人為他擠牙膏到牙刷上。Paul表示他仍在當管家時曾經被查理斯叫到書房，原來一封女王寄給查理斯的信掉進了垃圾桶，他叫Paul來就是要他撿出來，然後就叫他出去了。

一本在2018年由前BBC記者Tom Bowers出版的書籍《Rebel Prince：The Power, Passion and Defiance of Prince Charles》當中就訪問了120位曾接觸過或曾為王室服務的人。其中一人就講到如果查理斯要出席朋友的晚餐派對，對方會提前收到消息指會有專人送來他的食物。書中亦講到查理斯出遊時會帶上自己的廁板，每天會換5次衣服。除此之外，當中甚至提到查理斯直到一次他叫僕人為他留宵夜時才第一次見保鮮紙，問卡米拉：「呢個咩嚟㗎？」。

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紀錄片《Queen of the World》中有僕人亦透露兩人拜訪加拿大時，有他們夫婦專用的床單，而單單燙平一張床單就要花上一小時，以確保一絲不苟。有這麽難服侍的主人，王室的管家和僕人們實在令人十分佩服啊……

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