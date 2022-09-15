韓印紅推獎學金資助港人留學韓國半年　包機票住宿學費須交計劃書

一間韓國食品店每年都推出獎學金甄選計劃，包學費、住宿、來回機票，資助香港人到韓國留學讀韓文。到底申請門檻及所需文件是甚麼呢？



（圖片來源：unsplash@nardly）

在香港有36間分店、售賣韓國食品的「韓印紅」，推出一年一度獎學金甄選計劃，全額資助香港人到韓國留學。半年留學時間的學費、住宿、來回機票及醫療保險都會由韓印紅全包，只要展示對韓國留學的目標同熱誠，就有可能獲得出國機會。

👉移民加拿大1年網民收入打6折 4大慳錢自救法 出街食早餐最易窮?

👉BNO VISA｜英國內相確認97後出生港人可申請 移英港人揭8大問題

獎學金計劃已推行到第6期，成功被選中便可以在2023年3月到韓國讀書及體驗當地文化。報名費用亦全免，了解完詳情又有興趣的話，趕緊在截止前交齊文件吧！

👇點撃圖片看獎學金甄選計劃詳情👇

+ 3

【1】研習地點及時間

韓國大田市忠南大學 韓語正規課程

2023年3月至8月（春、夏學期）



【2】報名資格及名額

1. 香港居民

2. 中六畢業或以上學歷

3. 從未在韓國留學多於6個月



名額：4人



【3】資助項目

全額學費、住宿費、韓國往返機票、醫療保險、每月$1000餐費補貼（有機會因住宿安排調整）



【4】報名文件

須撰寫自我介紹書及學習計劃書（中文及英文）、提供基本個人資料及聯絡電話，並將所有內容組合成1份PDF文件提交



電郵至：hanyinhongofficial@naver.com

* 標題註明：韓印紅獎學金報名_（姓名）



【5】重要日期

截止報名：2022年9月18日

面試通知：書面審核合格後電郵通知 （2022年9月30日前）



【6】評選方法

1. 書面審核（自我介紹書和學習計劃書）

2. 書面合格後進行最終面試



同場加映：韓國7月放寬旅遊限制 工作假期申請懶人包 儲蓄25K唔識韓文都得

韓國入境限制再放寬，很多人都心思思想去旅行，不過既然回香港都要隔離，你又有否考慮過Working Holiday呢？其實韓國Working Holiday的門檻不高，每年限額都不少，而且不懂說韓文也可以出發，一起看看吧！

👉韓國7月放寬旅遊限制 工作假期申請懶人包 儲蓄25K唔識韓文都得