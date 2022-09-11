威威經理人潛水疑似被放生　8個人氣KOL近年跌落神壇誰是負皮王？

豬肉分割員威威爆紅後轉為KOL，但被爆多宗醜聞加上口罩下的外表反差，令他急速「走粉」，經理人及助手甚至已潛水。其實近年都有不少KOL紅幾年便因各種負面新聞而備受批評，甚至絕跡幕前。



今時今日YouTuber的影響力隨時可以與藝人相提並論，雖然很多人都表示這個職業的生命周期不長，很快便會過氣無人關注，不過亦有人指知名YouTuber紅幾年所賺的錢「夠下半世慢慢搣」，吸引不少人嘗試入行。

作為YouTuber或KOL變相都要言行謹慎，避免敏感話題令公眾形象受影響難以翻身。然而「人類總要重複同樣的錯誤」，這8位KOL近年都因不同事件而人氣大幅下滑。

👇點撃圖片看8個近年醜聞人氣插水KOL👇

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【1】威威（劉宋威）

2022年，豬肉分割員威威爆紅後轉為KOL，但被爆多宗醜聞，包括黑社會、做過傳銷等，加上在一個健康食品廣告除罩見人後，外表反差令他急速「走粉」。

2022年9月有「威威豬」表示粉絲團已3星期沒有新帖文，更有報章指威威的經理人亦潛水多日，WhatsApp已讀不回，KOL之路疑似結束。

【2、3】Sunny、Creamy

超過45.9萬訂閱的YouTube頻道「ArhoTV」由Sunny及女友Creamy經營，受不少學生追捧，本身自家設計的T恤、手機殼等已要幾百蚊一件，絕不便宜，2022年6月兩人推出NFT終於引起爭議。

由於NFT屬投資產品，但Creamy卻強調「購買沒有年齡限制」，被指有機會誤導未成年Fans胡亂買入。網民更稱Sunny是「Sunny哥哥」，暗指他的觀眾都是小朋友居多。公關災難令兩人潛水，道歉後隨即改行關心社區路線，拍攝多條溫情片，但仍未放棄YouTube事業，而被連登網民狙擊。

【4】Jessica陳苡臻

試當真女神Jessica與游學修承認戀情後，即被指控拋棄拍拖多年的前度。加上Jessica演技一般，網民認為她整體不及同公司的Kayan9896，IG追蹤數亦已被對方超越。

Jessica陳苡臻（IG @krisssica）

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【5】雪姨

雪姨2022年1月在YouTube頻道發放食評片，竟用Ritz-Carlton酒店$688一人份盆菜、帝京酒店$788二人份盆菜去比較深水埗基隆茶餐廳的出品。她狠批基隆盆菜的蝦肉霉爛、髮菜少、鮑魚品質差。特意提及髮菜少時，更在片中賣生髮產品廣告。網民質疑雪姨為賣廣告才找人「祭旗」，引發公關災難。

雪姨休息一段時間後復出再拍試食片，即使已表明非廣告又大讚食物，但都有兩間店出聲明割席。短片的觀看數亦大跌，雪姨2022年3月至今已未有再更新YouTube。

【6】屎萊姆

2020年屎萊姆遭YouTuber慕容公子指控他壟斷香港YouTube界，背後更有政府龐大支援，亦建立了一班「屎家軍」，協助控制網絡政治輿論。

網民批評屎萊姆「食兩家茶禮」，其頻道「屎萊姆的3次元」訂閱人數亦短時間內跌穿40萬。之後他澄清兼反駁慕容公子的短片，但說法未被接受，結果一直消失至2022年3月才復出。

Ming仔（TVB截圖）

【7】Ming仔

2019年，Ming仔拍攝TVB旅遊節目，又表示捐助「星火基金」等於支持勇武派，引起部分網民不滿。數小時後見反應不佳，他改口指了解後將會支持並捐款，但網民怒轟他兩邊立場都想討好。

網民發起Ming仔YouTube頻道退訂閱行動，兩日內暴跌9萬人，不過公關災難仍未停止。Ming仔竟捐款$100,001至星火，因疑似做帛金再次觸怒部分網民，事後他將金額改為$100,040。

事後Ming仔YouTube瀏覽數一度暴跌，改為評論國際局勢後有回升，但訂閱數仍未回到出事前的49萬人。

【8】Alicehaha

連登頭號狙擊KOL之一，2019年網店以幾十倍價錢賣淘寶翻版餐具，自己用正貨但為了銷情而稱老翻更好用，最終在開幕前夕因輿論停擺。

2020年餵人奶期間飲用不適合哺乳時期的花茶更亂賣廣告，加上多次疑似不愛錫兒子行為，令Alice被打入18層地獄，至今仍未復出。

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