移民加拿大1年網民收入打6折　4大慳錢自救法　出街食早餐最易窮?

移民到外國重新開始從來都不是易事，除了要適應新生活，又要為衣食住行發愁。最近有移民加拿大港人到埗一年，當初曾表示賺錢不重要，但現時收入變了香港人工6折，於是用4個方法慳錢自救。



一名網民近日在FB群組「加港朋友圈群組」分享，指自己2021年移居加拿大卑詩省列治文（Richmond），「當時講得最瀟灑嘅一句就係『求收入嘅就留喺香港啦，所以唔介意嚟到加拿大收入低啲』。」

不過他之後就發現人工是香港的6折，但支出基本上與香港差不多，馬上變得不夠用。樓主表示：「解決呢個問題離不開開源同節流，我個情況係想多啲時間陪屋企人，嚟得加拿大都係想咁」，所以唯有節流「慳啲使」，更想出了4個省錢方向。

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【1】改變購物習慣

香港太方便屋企又無位，很多日用品快用完才買。但在加拿大趁減價入貨，儲在家中倉庫更好。可利用超市App提前知道今期減價貨品，多去幾間超市格價，偶爾會有驚喜。

【2】出街食VS自己煮

住在列治文的網民表示，出街食一個茶餐廳早餐連貼士大約$15加幣（約港幣$90），絕對不便宜。但餐餐自己煮問題是份量太多，放入雪櫃幾日又怕變壞。

網民建議煮好一大餐之後分做幾份，到吃的時候才從冰格拿出解凍。他坦言：「呢啲喺香港真係唔會咁做。」其他調味例如蔥花，香港一兩蚊有一大扎，加拿大就要$1加幣（約港幣$6）。但如果留低蔥頭放入泥土當盆栽淋水，就可以不停有蔥吃。

【3】係咪一定要揸車？

初到外國未有車，選擇較近超市的單位，只要有部「買餸車」就可以走天涯。加拿大生活除了返工返學，超市都是不少人出沒的地方。

不過卑詩省公共交通工具都算方便，返工返學可以買月票，用Google就可以查到站時間及路程。網民表示：「有車係方便好多，但無車唔會死，就算係必需品都唔代表養車好平，尤其係當收入減少嘅時候。」

【4】買平靚正傢俬

Facebook marketplace有不少新淨二手傢俬可以選擇，但如果想買新傢俬，最便宜一定是Ikea，想更慳錢可以自己安裝。

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