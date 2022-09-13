新加坡壽司郎驚現麻婆茄子、豬肚加醋飯　中伏港人：好似食緊明將

壽司郎在香港開幕以來不停逆市擴張，不論任何時間都要排隊等位，絕對是後生仔最愛日本菜之一，不過有網民去新加坡旅行時光顧，竟指食物與「劣食」明將壽司差不多水平，亦有住在當地的港人YouTuber食到嘔。



壽司郎（資料圖片）

專頁「總有一天，我會吃遍全港日式拉麵」版主近日在FB投稿，指朋友在新加坡旅行時吃了壽司郎，餐牌上竟有大量伏味濃的壽司，令他十分驚訝。

版主轉述朋友的留言：「喺眾伏嘅選擇入面，我就精選咗麻婆茄子壽司，諗住似係魚香茄子飯。喺個輸送帶一拎起已經成隻手都係油，茄子係熱，同微暖嘅飯相映成趣，然後茄子嘅淋同少少爛嘅飯融為一體。」

朋友續道：「兩樣食物成為咗1『PAT』嘢再加埋啲油，我真心唔知自己食咗咩。食埋第二嚿多啲肉碎，破壞咗個一體感，而我除咗油都係食唔到麻同辣，結論係新加坡壽司郎係香港明將嘅程度。」到底新加坡壽司郎還有甚麼騎呢食物呢？

👇點撃圖片看新加坡壽司郎有咩食👇

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從新加坡壽司郎網上Menu可見，部份食物是香港未有提供的，例如豬肚壽司、納豆軍艦、牛肉丸及雞肉丸軍艦等，至於麻婆茄子及蔥花叉燒壽司其實香港都有，只是分別改配味噌和生姜汁。

新加坡壽司郎只得凍水供應，想飲熱抹茶要付錢（YouTube @Ruby餅神の賭命日常）

住在新加坡的香港YouTuber「Ruby餅神の賭命日常」亦分享過當地壽司郎，兩人試食納豆軍艦時表示除了質地黏稠之外「又鹹又苦」，十分奇怪；反而麻婆茄子壽司不算太伏，「好似魚香茄子飯，只係冇諗過會喺壽司郎出現」，最後兩人更encore了茄子壽司及叉燒壽司。

價錢方面每碟坡幣$2.2（港幣約$12.4）起，當地日本菜而言相當抵食，加上其他魚生壽司的水準都不俗，兩人都表示會再光顧。比起特色壽司，最不習慣的反而是只得凍水供應，想飲熱抹茶還要額外付錢呢！

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