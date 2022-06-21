【韓國入境/韓國工作假期/Working Holiday】韓國入境限制再放寬，很多人都心思思想去旅行，不過既然回香港都要隔離，你又有否考慮過Working Holiday呢？其實韓國Working Holiday的門檻不高，每年限額都不少，而且不懂說韓文也可以出發，一起看看吧！



韓國入境限制再放寬 / 資料圖片

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韓國入境限制於2022年7月1日起再放寬，香港人到時不需要再申請簽證，也可以以觀光目的入境韓國遊玩。領事館於6月20日晚上公布最新韓國入境限制放寬措施，特區及BNO護照持有人免簽證入境，旅遊、商務會議、探親等短期訪問目的都可以，同時實施K-ETA。

南山塔 / Unsplash @Kenneth Bastian

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只要事先申請K-ETA並獲得批准，就能登上前往韓國的飛機及船隻，港人可以在6月30日 韓國時間12am起在K-ETA網站接受申請。有意到韓國的港人須在起飛前最少72 小時上該網登記個人資料，以獲得旅行許可，結果將以電郵通知，費用為每人一萬韓元（約60港元），有效期為兩年。飛韓國更容易，相信亦會多了不少人考慮到韓國工作假期，賺外快體驗生活之餘又可以修讀一些短期課程，一起看看申請詳情吧！

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此工作假期計劃的申請者無須識韓文，亦不一定要找到工作才可以一整年留在當地，只是不可修讀多於6個月的短期課程及打同一份工多於半年，而且每週工作時數不可超過25小時。現時韓國對海外旅客未有任何疫苗接種要求，到埗後亦不須隔離，不過記住兩地政策不同，都要符合疫苗及隔離條件才可以回港。有興趣的你快研究流程吧！

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