日本後生仔潮玩小紅書？IDOL用家：望能跟中國接軌　網民反應兩極

内地有不少社交媒體都被封鎖，若要使用YouTube、Instagram等等就必須使用VPN翻牆。最近有日媒分享一篇講到「中國版Instagram」小紅書在日本年輕人之間人氣上升的文章，比Instagram的吸引力更高、更貼近潮流。但文章在Twitter上火速傳開後就被日本網民力質疑可信性。



「中國版Instagram『小紅書』在日本年輕人之間人氣急升！其理由是？」（FRaU 截圖）

内地應用程式TikTok在美國、日本都非常流行。最近網站FRaU發佈了一篇以「中國版Instagram『小紅書』在日本年輕人之間人氣急升！其理由是？」爲題的文章，當中講到小紅書即使沒有正式進軍日本市場，但已經吸引不少日本用家，包括模特兒、YouTuber、歌手和演員。筆者就認爲，應用程式不但沒有日文版本，還需要用中文登錄或者要用到英文。但即使如此日本人還是要使用小紅書，一定是它有甚麽獨特的魅力！

筆者講到，小紅書上每個用家的推薦内容都不同，不用特意搜尋能準確地展示用家有興趣的内容，讓人有「很被了解」的感覺。而且與Instagram不同，小紅書不注重美觀，而是分享「日常生活中真正能實際用到」的内容。

+ 1

👉性慾旺盛竟是腦退化先兆？每日自慰到出血 專家：兩大職業最飢渴

有用Instagram亦有用小紅書的24歲男攝影師tanase受訪時表示，小紅書上因爲沒有人認識他，所以能無壓力、輕鬆地分享照片。而且推薦内容更準確，亦能比一般傳媒更快掌握最近潮流情報。他亦講到，現今年輕一代與上一代的日本人不同，普遍都認爲「中國很酷！」與韓國並列帶動潮流。

👉深田詠美帶你AV片場Room Tour 房間暗藏玄機 網民：可以入伙未

另外兩位受訪的16歲和18歲少女亦講到，要了解中國最新潮流就必須使用小紅書，認爲大家的興趣都非常相似，不應對中國人有偏見。而前NGT48成員加藤美男就表示，小紅書的用家遍佈全球；不單能令人與中國接軌，而是與全世界聯繫。加藤更透露，她未來打算開設自己的美妝品牌並在小紅書上販賣。認爲未來日本Instagram的KOL都會轉移活動到小紅書，希望自己能成爲日本人先鋒。

+ 2

這篇文章在日本Twitter後引起熱烈討論，網民反應兩極。雖然有日本網民表示自己一直都有用小紅書，但大部分年輕網民沒有用過，甚至不知道小紅書的存在。有網民就表示，日本人能正常使用Instagram，根本不需用到「中國版Instagram」。更何況應用程式必須用到中文和英文，言語不通就更加不會流行；認爲作者是收了廣告費自編自導自演。不過，亦有網民講到作者講到的現象比起「在年輕人之間流行」，可能是「想在中國賺錢的人」，在内地有人氣的日本藝人開設内地社交平台是平常不過的事。

同場加映：李易峰嫖娼被日媒狂報！被形容360度無死角 日網民:買春也犯法?

内地男星李易峰於11日因嫖娼被北京公安拘捕，形象嚴重受創、被多個品牌終止合作關係，相關新聞極速登上内地和香港的熱搜。事件甚至傳至日本，多家媒體報導他拘留的消息。原來李易峰在日本也有相當人氣，甚至曾經被雜誌評選為最靚仔華人演員排行榜Top 3之一！李易峰嫖娼被日媒狂報！被形容360度無死角 日網民:買春也犯法?👈 👈 👈