KPI之禍｜上司憂欠經驗難追數拒聘FG　網民呻老細亂用KPI害死自己

特首李家超在競選特首時，政綱曾提出新政府上任百日內要訂立「關鍵績效指標」（KPI），惹起不少爭議。近日有網民在社交平台投稿，指公司設立KPI不但令同事們盲目追數，最終受害的都是公司自己和品牌，惹起不少打工仔認同，紛紛留言分享KPI之禍害有幾深……



KPI （Key Performance Indicator）中文可解作「關鍵績效指標」，是一個企業用作評估商業表現的指標，不少公司用此來𧗾量一個員工的表現。近日有網民在FB專頁「奴工處」投稿「論KPI的好與壞」，指自己過去也曾在KPI極致的公司做而見識不少，認為若行KPI不得其法，最終受害都是自己公司同品牌。「曾經見過資深員工因為行KPI而唔請FG，佢哋怕花時間教而無時間追自己個KPI。」

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該網民更指，遇過有公司因為某些產品好數，而只推好數容易追到KPI的數款產品，結果品牌失去多樣性，以及長久以來的品牌特色。「最慘係見過有中層因為搏升職，而開高全team同新仔個KPI目標，最後有唔少做得好嘅新人都因為唔夠數而比公司炒，過唔到試用期。」認為KPI是辛苦員工又害了自己公司，應三思此制度是否值得吹奏。

不少打工仔就此話題大表認同，有網民表示曾做過一間公司每日都review KPI，「當日唔合格即刻解釋同諗解決方案，壓力大到癲，大部分人頂唔到一年」;也有網民認為外資公司定KPI跟港資不一樣，「港資原本就唔夠資源，KPI係無用」更直指「所有行KPI既公司，都唔係要解決問題, 只係想做靚條數，任何想解決問題既人都會係障礙」。有網民更分享試過跟足指引做，「KPI攞到A，老細覺得啲數據係經同事手出嘅，所以喺我面前話鐵定造假！」

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