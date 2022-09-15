男友唱錯國歌疑是漢奸?！愛國女深怕戀上間諜即報警　網民勸分手

情侶間最重要是個「信」字，但如果你不信任另一半，甚至懷疑對方是特務又會點做？近日內地微博瘋傳一則帖文，原PO指因為驚揭男友唱錯中國國歌，加上其他「蛛絲馬跡」，深度懷疑對方是外派來的間諜，於是決定向警方舉報。該帖文惹起中港台網民爭議，質疑樓主是否太過敏感。



(《飯戲攻心》劇照)

綜合媒體報導，近日疑似內地女網友以「不太妙啊姐妹們」為題在微博發文，指她近日和男友一起時無意間唱起國歌，男友當時也跟著唱，惟唱到第五句時，對方竟然唱錯歌詞，令她心生懷疑：「從小唱到大的歌怎麼會唱錯！」於是她迫令男方唱出其他愛國歌，如《歌唱祖國》、《我們是共產主義接班人》以及《我的祖國》等歌曲時，對方只能唱上一兩句，令她心生懷疑，「不會是敵特（特務）吧他！」

網上圖片

該名女網友續表示，她並非小題大做或精神狀態不好，而是男友自稱是東北人卻不會說東北話，問他家鄉有什麼特產又答不出，租屋還會選在周邊有許多重點單位的地方，「我懷疑他很久了，今天他碰巧國歌也不會，耳熟能詳的紅歌也不會，所以才這樣緊張。」樓主更指「他可以背叛我，但是不可以背叛我的祖國」，更決定向警方舉報，更表示如果誤會了他，會跟對方道歉云云。

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香港網民對此愛國女有這反應深感太敏感，「佢憑咩會覺得有個特務盯上佢？」、「作為一個特務連對方國家既國歌都唔識唱會唔會太垃圾」、「實測問過4-50歲以上個d一大半都唔識唱國歌」、「咁L樣嘅女友，儘快飛咗佢喇。唔係的話結咗婚日日懷疑你出軌呀」，更有網民認為樓主不應放棄治療。

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