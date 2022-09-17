窮媽媽疫下竟賤賣女兒有味底褲　稱能預防性罪行　網民：枉為人母

不少人都會選擇透過網上拍賣平台出售個人物品，如玩具、舊書和衣服，清除家中雜物同時賺取外快。但最近爆出有日本媽媽因爲在疫情下缺錢，為了牟利她們竟然在網上出售親生女兒的二手内褲！



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疫情下有不少人遭扣減人工甚至失業。日媒「週刊ポスト」日前就分享到，一位30多歲的媽媽Yuka，因爲疫情下丈夫的薪金被扣減30%，自己也被兼職解僱，同時兩人的第3個孩子也剛剛誕生，令他們的積蓄見底。這時Yuka在Twitter上發現#売り子（賣家）這個hashtag，裏面有大量女性透過高價售賣已用的衣物賺錢。當連續3天沒錢買零食給子女們吃時，便下定決心瞞著丈夫開始售賣女兒的内褲。

Yuka表示她會在Twitter上募集買家，以一條5000円（大約港幣274元）的價錢賣出9歲女兒的内褲；每個月能賺到4至5萬円（大約港幣2192至2740元）。而作爲「原材料」内褲會從網上或批發店買入，有賣家時就會讓女兒穿過然後寄出。因爲女兒有特別喜歡的顔色和花紋，有時候將内褲賣出後會被發現不見了，這時候Yuka就唯有扮不知道。她講到即使知道自己的做法不對，但亦已經不能回頭。雖然一開始有抗拒，但這樣做比起兼職賺得多，為了生活就只可以賣女兒的内褲。

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另一邊廂，擁有4個孩子的媽媽Sayaka，竟然還得到丈夫首肯賣女兒内褲！她本來想賣母乳，但被丈夫强烈反對，於是便退而求其次售賣家人的各種私人物品；當中最暢銷的就是她小四女兒的内褲。只要在Twitter上載加了隱語hashtag的貼文，就會收到買家的DM。她便會在二手買賣平台上以售賣其他商品作爲掩飾，透過應用程式匿名收款並寄出。Sayaka認爲，透過售賣女兒的内褲可以滿足特定人士的性癖，有助減少針對兒童的性犯罪。在交易當中又沒有人受害，賺到的錢又能用在子女身上，今後也打算繼續用這個方法賺錢。

除了内褲之外，有日本媽媽亦會售賣女兒的指甲和口水……相關報導公開後，引來不少網民狠批，認爲這些媽媽的做法不符合道德倫理，應該受到法律制裁。有網民就表示如果真的沒錢，比起販賣自己女兒的内褲，應該由媽媽到風俗店打工。

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小編到Twitter搜尋#売り子等隱語的hashtag時就發現裏面有大量女性，特別是自稱JD、JK、JC的少女售賣自己用過的物品。不單有内衣褲，還有用過襪、鞋和口罩等等。上面還會有汗跡、體液，甚至經血。亦有女性貼出會「menu」或價目表，買各種猥瑣自拍、自慰影片，客人若要求特定設定或服飾就要加錢。

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