公務員政府工｜二級助理貿易主任頂薪達57K　10.7截止有學位即可

【政府工/公務員/二級助理貿易主任/AO/EO/商務及經濟發展局】9月向來是AO、EO及二級主任的招聘旺季，除了AO（政務主任）目標招聘人數為55個， EO（二級行政主任）則目標招聘220人外，商務及經濟發展局也招聘二級助理貿易主任，起薪點$30,990，頂薪高達$57,395！



（資料圖片）

二級助理貿易主任屬公務員約，按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。入職要求是只要持大學學位，讀任何科目都可以，無需工作經驗，但要通過基本法及國安法考試以及CRE和JRE試。

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