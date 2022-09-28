台灣女優吳夢夢揭當地攝影圈黑暗面　叫模特兒除衫下一秒即性騷擾

台灣最強女優吳夢夢身材火辣，加上口條也相當流利。是不少台男的夢中情人。最近她開設個人影音頻道，分享拍成人片或是外拍期間碰到的事情。在最新影片中，找來兩位專業攝影師，公開攝影圈界的黑暗面，更爆料有誇張的「攝淫師」在外拍時誘導模特兒脫衣服，脫完之後還說「你好性感！」下一秒就親了上來，誇張程度令人大開眼界。



吳夢夢分享「攝淫師」套路

吳夢夢找來攝影師石見三也、信子分享業界碰到的誇張攝影師。信子表示，某些「攝淫師」都會刻意跟模特兒約在旅館這種不熟悉的地方拍攝，也建議模特兒要帶朋友一起去比較安全，如果對方不同意，或是以各種理由推搪，這時候就應該要知道對方怪怪的，一定要小心謹慎。另外如果可以帶朋友去，也要小心不要落單，避免被攝淫師刻意要求拍更大尺度的照片。

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吳夢夢則回應，自己在外拍期間也碰過不少可怕的事情。像是會被問「胸貼可以不貼嗎」、「內衣可以不穿嗎」對這些事情都要嚴正看待。更點名某鍾姓攝影師，爆料他曾誘導自己朋友在拍攝期間脫掉衣服「脫下來以後他就說『妳真的好性感喔，我可以親妳一下嗎』，然後就親過來了」。讓在場來賓都聽到傻眼。另外像是送禮物、情緒勒索都是攝淫師的慣用手法，不可不慎。

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