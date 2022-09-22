政府工｜教育局助理項目主任推家長教育　持學位+3年經驗月薪43K!

【政府工/公務員/教育局】教育局近日招聘助理項目主任，負責推廣家長教育，入職要求不算高，三年相關工作經驗可達月薪43K，相當有吸引力！有興趣加入政府工行列的朋友不妨看看自己是否合資格。



（資料圖片）

助理項目主任屬非公務員合約，入職要求是持有香港所頒授的學士學位、香港專上教育機構所頒授的教育證書、DSE中英文達3級或同等成績，以及取得學士學位後，具備至少3年相關工作經驗等。這個職位的主要職責是協助制定計劃及執行家校合作及家長教育專責小組的建議、協辦家長運動的宣傳活動，以及向公眾傳遞有關家長教育重要訊息等。

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這個職位申請截止日期為10月5日，有興趣的朋友將填寫好的申請表格寄到九龍九龍塘沙福道19號教育局教育服務中心西座2樓W215室教育局學校行政分部家校合作組。

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