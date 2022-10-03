打工仔重遇中同驚揭IVE畢業人工有40K　後悔讀大學：應該考少幾分

直入大學是不少中學生的夢想，但原來畢業後前途都未必一帆風順，最近就有網民分享他早幾年「掹車邊」入U讀水泡科之後，收入及職位都不及IVE畢業讀專科的中學同學，令他相當後悔。



樓主表示其中學只有幾人可直入大學（《偶然發現的一天》劇照）

最近一名網民在連登討論區分享，中學畢業時自己是極少數幾個直入大學的人，令他不禁有種優越感：「以前讀間垃圾中學，成級計埋我都係得幾個入到U，雖然只係啱啱好夠分讀水泡科，但嗰時已經覺得對比其他同學，自己係人生贏家。」

水泡科畢業後，樓主收入及地位都不及沒有讀U的中同（《無法成為野獸的我們》劇照）

然而樓主水泡科畢業後，發現自己收入及地位都不及沒有讀U的中同，「近排撞返個同學就約咗出嚟食飯，講開工作收入，個同學早我一兩年做嘢，同我講依家做緊地盤監督嗰類，計埋OT個個月40K以上仲要已經買咗樓。」重遇很久沒有聯絡的朋友，避開以下14個地雷才會友誼永固。

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他十分懊悔當年為了讀大學而盲目選擇水泡科，「我雖然係叫做緊senior位，但月入計埋bonus都係得30K左右，仲儲緊首期唔知幾時先買到，點解當年唔直接降多我幾分去讀個IVE算？」

網民聽到樓主的遭遇，除了同情他，也表示做工程是辛苦錢：「做地盤無得比啦，人哋真係辛苦錢」、「返星期一至六full day再額外OT先有呢個數（篤完鐘唔出現蛇王另計）」、「公司啱啱請咗個93年IVE仔，68K一個月好正常，專科好過水泡科」。初入職場除了入啱行之外，也要做好這9個準備。

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