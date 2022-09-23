政府工｜保安局行政助理月薪49K　免考JRE、任何大學學位+3年經驗

【政府工/公務員/保安局】保安局的傳訊組請行政助理，其中一個職責是幫手管理傳訊組的社交媒體，三年全職工作經驗可達月薪49K，相當有吸引力！



保安局行政助理屬非公務員合約，入職要求是持有香港所頒授的學士學位、三年全職經驗、中英文符合語文能力的要求，即在CRE中取得二級或以上成績。此外也要精通包括MS Word、Excel、PowerPoint及Adobe軟件等電腦軟件應用程式。

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這個職位申請截止日期為9月30日，聘用上任時間應為2022年10月。可能時間較緊迫，今次招聘只接受互聯網申請，有興趣的朋友要留意。

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