朴恩斌《非常律師禹英禑》收視勁升20倍！盤點7套必睇律政韓劇

近幾年韓國戲劇推新如潮，引發觀眾們追劇熱潮，律政韓劇更成了近期各大韓國電視台、OTT平台爭相製作的題材之一，形勢變化多元，也經常將真實案件翻拍，細緻的拍攝手法、編劇內容廣受觀眾們認可，律政劇也逐漸靠向主流發展。



今天小編特地整理出7部近幾年廣受好評的「高評價律政韓劇」給大家，錯過沒看到的不妨跟著小編二刷吧！（點圖放大了解👇👇👇）

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一、《非常律師禹英禑》

由朴恩斌、姜泰伍、姜其永、朱鐘赫、河允景、朱玄英等人主演的《非常律師禹英禑》，故事主要講述擁有天才頭腦智商超過164但患有自閉症類群的禹英禑（朴恩斌飾），如願進入頂尖律師事務所「汪洋」工作，透過各種不同的案件，不僅結識許多好友也開始自我成長，成為一名真正的律師，是一部結合社會、親情、愛情等多面向的暖心韓劇！

今年下半年穩坐收視、話題度冠軍的《非常律師禹英禑》，不僅收視翻近20倍，主演群們精湛的演技，更是受到觀眾們的高度讚賞，其中主演朴恩斌細膩地將角色的特質、個性詮釋得相當完美外，更創造出許多經典台詞，尤其與摯友董格拉米可愛的打招呼方式更是掀起了一波模仿熱潮，順暢的故事情節、細膩的動畫特效，讓觀眾輕鬆追劇的同時，還有療癒身心的感受，這也讓不少劇迷相當期待2024年第二季的播出！

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二、《奇怪的搭檔》

由池昌旭、南志鉉、崔泰俊、權娜拉等人主演的《奇怪的搭檔》，劇情主要講述充滿正義的檢察官盧智旭（池昌旭飾），長相帥氣，頭腦聰明，個性嚴謹，在檢察廳不受人喜愛，為了父親的夢想而成為了檢察官，因故轉行成為律師，而殷奉熙（南志鉉飾）是一名跆拳道少年國家代表出身的司法研修，因一場神秘事件，意外成為了犯罪嫌疑人，為了找出真兇，兩人合力與充滿偏見的世界對抗，了解到犧牲及成長的浪漫喜劇電視劇故事。

今年絕對有資格稱為「勞模演員」的池昌旭，退伍後就不斷接演新作的他，陸續出演了《請融化我吧》、《便利店新星》、《愛在大都會》等劇，而入伍前的最後一部作品正是《奇怪的搭檔》，出色的演技獲得了許多好評，更被稱為是「小品中的大勢」戲劇，該劇在IMDB上也更得了7.8分的好成績，雖然劇情參雜著懸疑，但追起來卻相當的輕鬆有趣，對這類電視劇感興趣的朋友不妨可以找來看看！

三、《金裝律師》

由張東健、朴炯植、蔡貞安、陳熙瓊、高聖熙、崔貴華等人主演的《金裝律師》，改編自美國電視劇《Suits》，講述「姜&咸律師事務所」的首席合夥律師兼王牌律師崔江錫（張東健飾），是一位閱人能力很強的資深律師，遇到一位沒念過法學院、沒有執照卻有超強記憶力的新人律師高延宇（朴炯植飾），而崔江錫非常中意高延宇，並將他招聘進了律師事務所，兩人逐漸發展成為法律界的黃金拍檔，同時也產生深厚的兄弟情以及兩人各自的愛情。

想將多達92集的美劇《Suits》濃縮成16集本身就不是件易事，原劇集所受到的高人氣也成為翻拍的壓力，同時該部戲劇也是張東健睽違五年再次回歸小螢幕的作品，也自然成為大家當年高度期待的戲劇之一，好在兩位主演的演技精湛，不但將「Bromance」情誼詮釋得相當到位，精彩劇情更是獲得觀眾一致好評，讓許多網友欲罷不能，一直在做等導演拍攝第2，3季，且不得不說《金裝律師》至始至終都沒讓人失望！

四、《自白》

由李俊昊、申鉉彬、南琪愛、劉在明主演的《自白》，劇情主要講述因心臟病在醫院度過少年時光的崔道賢（李俊昊飾），生活相當艱苦，卻奇蹟般獲得心臟移植的機會。手術後，父親竟被以殺人罪起訴，人生再次迎來試煉。為了能夠重新調查成為死刑犯的父親的案件，他成為律師，為了追尋真相而奔走。

偶像出生的2PM李俊昊去年憑藉《衣袖紅鑲邊》中，飾演專情、帥氣的王「李祘」一角受到觀眾們的好評，也成了大家近期相當矚目的演員，過去就在戲劇方面展現出超高水準演技的李俊昊，在這部《自白》中的表現也相當亮眼，將角色堅定、慎重的性格詮釋得相當完整，這部「法律犯罪推理懸疑劇」故事不拖泥帶水，節奏俐落，在IMDB上還有高達7.7的高分，喜愛這類戲劇的朋友這部小編相當推薦！

五、《黑道律師文森佐》

自從Netflix開播後就熱度不減的《黑道律師文森佐》由宋仲基、全汝彬、玉澤演、劉宰明、金麗珍、郭東延、趙漢哲等演員主演，劇情主要講述因組織內部糾紛而從意大利逃到韓國的黑手黨顧問文森佐卡薩諾（宋仲基飾），是位對正義一點興趣也沒有，覺得以惡制惡的正義才是王道的律師，直到遇上能言善道、聰明靈巧的洪車瑛（全汝彬飾）律師後，本不相信愛情的文森佐卡薩諾漸漸因為她改變，兩人更聯手一起以黑手黨的方式實現正義的故事。

以惡制惡的劇情看起來非常痛快外，宋仲基在劇中更是帥出新高度，精彩的武打動作、帥氣的特寫鏡頭，更是他圈住了一票粉絲，聲量再度被推向高峰，他與全汝彬這對「戰友CP」的組合更是深受觀眾喜愛，大結局時收視率更高達14.636%，成為韓國tvN電視台歷年電視劇收視紀錄最高第6名作品，也絕對是律政劇中必追的作品之一！

六、《武法律師》

由李準基、徐睿知、崔民秀、李慧英等演技派演員主演的《武法律師》，以假想城市「綺城」為背景，講述該城市的法律漏洞，創下最高勝訴率的黑道律師奉尚弼（李準基飾），比起法律更相信更相信以拳頭解決問題的他，為報母親之仇，孤身一人站在正義的法庭之前，對抗無所不能擁有權力之人，尋求一個正義的世界的故事。

這部戲劇的節奏很快，加上有不少的武打場面，更是讓人刻了熱血沸騰，相當的刺激、精彩，加上都是演技精湛的演員合力出演，自然是相當精彩，快速的節奏不但很快讓觀眾進入狀態，順暢的敘事手法更是讓人不自覺地一直往下追，精彩的劇情也使的收視率直線上升，最後一集更創下了9.7的高收視率，是當時大家討論度頗高的律政劇，還未看過的朋友不妨可以找來看看！

七、《律戰江湖》

最後要跟大家介紹的這部劇，是2022下半年話題度超高的韓劇之一，就連小編自己也淪陷其中！由李鍾碩、林潤娥、楊慶元、玉子妍等人主演的《律戰江湖》，劇情主要講述勝訴率10%的三流律師朴昌浩（李鍾碩飾）意外接手一樁殺人案，在調查的過程中接連遇到多起奇怪事件，進而發現其背後驚人的黑暗真相，為了對抗惡勢力，他也逐漸黑化，並展開一連串以惡制惡的緊張刺激的故事。

與少女時代潤娥一起組成「半吊子夫妻檔」自開播前就受到許多觀眾的期待，實屬是一部未播先熱的韓劇，在搭配上李鍾碩精湛的演技，使觀眾一追就入坑，潤娥在劇中的反轉演技更是引起網友們的熱烈討論，成為了近期的熱門韓劇，緊湊且反轉不斷的劇情、導演編劇細膩刻畫的懸疑氛圍，不僅每播完一集就能在網上掀起討論外，更讓觀眾看得十分過癮，每每都能刷新自身收視的最高紀錄，播放至今收視就已高達11.5%，也讓人越發期待後續劇情的發展，是近期相當值得追的律政韓劇！

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