你不知道的日本文化！「三分離」衛浴成主流　1大優點惹網民羨慕

【日本文化】日本衛浴不只智能馬桶令人驚豔，連格局設計也和港、台習慣大為不同，在PTT home-sale版上，就有台灣網友提到日本衛浴喜歡將淋浴、馬桶、面盆分開，這樣彼此就能分開使用不受影響，如此便利的設計，為何港、台卻少有這樣規劃？



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港、台為何不流行三分離衛浴？原因：空間不夠傾向兩衛設計

對此，不少網友分析原因：「有兩間廁所還需要這樣嗎」、「因為大家都喜歡兩衛，所以不需要這樣設計」、「說到底就是台灣人有兩間廁所」、「覺得二分離就不錯用了」、「圖看起來很棒，但基本需要的空間很大」、「三分離的開窗問題比較難解決，都要裝換氣／暖風扇」、「現在一堆二人頂客住兩衛，所以根本不用吧」。

也有鄉民回文解釋，基本上日本流行的三分離，在廁所設計上，其實會在馬桶水箱上方或牆角弄個小洗手台，不會讓使用者還要摸門把出來洗手；至於獨立出來的洗手台，在日本是叫做「洗面所」，用途是洗臉刷牙使用，但在寸土尺金的狀況下，這裡多半會兼作為脫衣空間，並且大多都會設計門，保留隱私性。

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日本衛浴空間設計大

再者，日本衛浴空間通常都還會放洗衣機與衣物收納，加上浴室部分都必須要有浴缸的關係，往往空間規劃上都會很大一間，進一步從信義日本網站上找平面圖來看，可見確實浴室有浴缸、廁所有獨立開門、洗面所有洗衣機，整體空間非常大。

最後該鄉民也提到，常有人說日本跟台灣不同，通常都沒有公設虛坪面積等，但其實日本是有虛坪的，那就是「MB電表間」，因為日本MB面積是可以計價的，所以日本地產商都傾向會把MB蓋的異常巨大，如此一來，可售面積就能上升。

該回文也有不少網友回應：「兩個馬桶很重要」、「現在日本主流的房子，仔細看有3個地方可以洗手，很有趣」、「這種三件式，一家四口只需要一套衛浴，未來三房室內坪數越來越小，真的會變趨勢」、「來房版才發現根本沒人在乎有沒有分離，大家都要兩衛」、「能夠2衛就不要選1衛，其實看綜藝節目或網路物件，日本近年的趨勢也是2衛了」、「洗手或洗澡可以等，大便是不能等的，有2衛彈性較大」、「台灣廁所空間規劃比日本小很多啊，老屋想改都改不了」。

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