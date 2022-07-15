6隻怪獸揀一隻即知你「心防等級」　有種人坦蕩到去廁所都唔鎖門

面對家人或朋友，你是習慣坦誠相待、將所有的自己全盤托出的人嗎？



其實每個人多少都有個心防在，因為心裡害怕受傷害而自動啟動的安全防衛機制，甚至連自己都不會察覺。

最近日本網站curazy上有一項「小怪獸」心理測驗，便是從6隻不同模樣的小怪獸中選出一隻，來測出你的「心防等級」。

Ｑ：從以下6隻小怪獸，選出最喜歡的一隻？（點圖開始測試）▼▼▼

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1號怪獸：你的心防程度像「保安等級」，在不熟悉的人面前你總是很謹慎，像保安一樣會把陌生的人事物杜絕在外。所以想要真正跟你混熟沒那麼容易，因為你很少放鬆警惕，但只要過了一個檻，就會讓人發現你悶騷的內在。

2號怪獸：你的心防程度像「廁所門等級」，基本上對待他人你不太會築起心防，喜歡將真實的自己展現出來，只留最低限度的隱私。雖然你同樣也會有想要保護的東西，只是就像廁所門一樣，偶爾會忘記鎖，讓人能直直走入。

3號怪獸：你的心防程度像「雙層門鎖」，你可能也很意外原來自己的心防頗重的，屬於循序漸進的類型，別人可以將你的心防一層層的卸下，但是其間你都不斷的在觀察，並會選擇在任何程度停住或是繼續深入。

【同場加映】內地熱爆測試｜你第一眼睇到大蒜定雀仔？竟反映兩種南轅北轍性格（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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4號怪獸：你的心防程度像「安全警報器」，不論是有意無意，對於別人的冒犯你有時會採取激烈反擊，而不是選擇沉默。若是有人執意想突破你的心防，你反而會更警惕，甚至是會向對方訓斥。

5號怪獸：你的心防程度像「盾牌」，盾牌是很好用的防禦工具沒錯，不過它也很傳統且易壞，在他人的攻勢來襲時，你在保護自己的方面並不是很在行，僅是笨拙的阻擋。雖然很有警戒心，但還是常常不小心掏出太多真心。

6號怪獸：你的心防程度像「監視器」，周圍不管發生什麼事，你都可以像監視器一樣全覽大局，正因為謹慎，所以你總能事先察覺一些事，不過這也讓接近你變得困難。

【同場加映】第一眼覺得幅圖係乜？神準測出你係team player定係一隻「孤狼」（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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