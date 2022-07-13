偷懶｜食煙、上廁所可以　玩電話就不行？老闆出於「2原因」考慮

在今時今日的香港，相信不少打工仔都試過在上班的空間時間玩手機吧？打工仔上班時間玩手機，究竟是偷懶還是老闆工作分配欠佳？今天半宅職薯就和大家討論這個問題。



怎樣才算「玩」手機？

在開始討論之前，來讓我先下定義：「玩」手機意思是打機或者睇片。如果只是打開社交媒體看幾眼，那便不列入「玩」手機的定義。如果是打開通訊軟件看有沒有來自同事甚至老闆的訊息，那更加是工作一部分。

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先從員工角度去想

在員工角度，有些人可能一天自製三、四次「煙 break」，有些人可能去兩次洗手間辦大事，這些不是休息嗎？為甚麼完成工作的我，坐在座位上「玩」一會兒手機都要被針對？

站在員工的角度，這種想法似乎有些道理。

再從老闆角度去想

如果老闆接受同事放「煙 break」和不必要地去多次洗手間，其實某程度上已經默許員工作出有限度偷懶行為。當中要留意的是，是「偷」懶，不是「明」懶。

從管理角度，「偷」懶是有限度的，鬼鬼祟祟的，也相對難以傳染的；但是「明」懶呢？卻嚴重影響工作氣氛，有相當的傳染性。而在老闆面前「明」懶，更加有不給面子的成分，老闆見到自然氣在心頭。

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完成工作，是否就可以「玩」手機？

要討論這個問題，我們先界定怎樣才算是完成工作。

如果員工是一位司機，載老闆外出開會，那麼把車泊到停車場等候老闆那段時間，的而且確可說是已完成手頭工作的。在這段時間「玩」手機，老闆應該會接受（假設車已入滿油及打掃乾淨）。

但如果員工是一位接待處人員，那麼端莊地坐着就是工作一部分。未到下班時間，工作也不會完成。所以在工時的任何時間「玩」手機，老闆都不會接受。

而最難界定工作是否已完成的，就是文職工作：求求其其交差，不求質量但求快手，是否屬於圓滿地完成工作呢？這就見仁見智了。

「玩」手機並不是最差表現

假若你是老闆：員工完成工作之後「玩」手機，以及員工完成工作之後假裝工作扮忙，你會較接受哪一種表現呢？

完成工作後「玩」手機的員工其實更易處理，因為他清楚讓你知道他無事可做，那麼你便可以給他其他工作，為公司作出更多貢獻。

而扮忙的員工，你不細心留意便不知道他是真忙還是假忙，反而影響你分配工作。

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老闆的長短棍法則

作為老闆的，當然不喜歡看見員工坐着「玩」手機白逗人工。但是分配工作，的而且確又是老闆的責任。在這裏介紹一個管理層都應該熟悉的長短棍法則：短期工作及長期職責。

舉例來說，短期工作是每天要回覆所有電郵（短棍），長期工作便是數星期內完成較複雜的 project（長棍），然後讓員工自己分配時間。

要是員工最近很忙嗎？那麼老闆便給予一些幫助，或者推後 deadline。這種做法的好處是既不會逼死員工，也不至於讓他們無事可做。

結語

員工上班時間「玩」手機之所以令老闆氣在心頭，其實不離兩個主因：態度問題，以及影響工作氣氛。

在這裏和作為老闆上司的你分享一些想法：如果員工「玩」手機時，你給予他新工作他便立即放下手機接受工作，那便可以透過更巧妙地安排工作解決；如果員工每次都是求求其其交差以爭取時間「玩」手機的話，那便是工作態度問題了。

至於如何處理工作態度欠佳的員工，這又是一個大課題，將來再在這裏和大家討論。

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