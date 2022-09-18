街邊廁所靚過商場洗手間？深圳公廁大升級　如廁也有幸福感

深圳新打卡點，5星級公廁，你知道幾個？



深圳5星公厠真的香！

在過去一年，深圳「卷城」的名頭，在社交網絡上算是火了一把，不僅奶茶、咖啡店卷，就連公園也卷出了近千種模樣。

如果你以為深圳這個永動機只捲到公園為止，那就低估了深圳的戰鬥力。留意過深圳的公共廁所嗎？連這裏也有一場不同尋常的較量。

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全國第二 ，公廁界「卷王」

截止至2021年，深圳的如廁便捷度位居全國第二。在深圳1900+平方公里的面積上，公共廁所大約有4000+座。

以前在路上找廁所只能去肯德基和麥當勞的日子過去了。在深圳，不到一千米就有一個公廁標識，並且還出了專門的「公廁地圖」。

不僅可以讓你快、準、狠導航到廁所，就連裏面的配套設施也都一一標明：第三衞生間、無障礙衞生間、母嬰室......用手機就能查到，還能寫出自己的「如廁評價」。

還是要誇一句，在深圳上廁所，可能比點外賣還講究。

深圳的廁所，可以在裏面「談戀愛」

説深圳廁所卷，並不是毫無道理，以前好看的廁所大多都要收費，深圳的公廁基本免費，並且它的裝修可能比家裏還好。

在廁所裏吹風看山、面朝大海的地方不僅有春暖花開，也有海景洗手間......

別墅級的如廁體驗，讓深圳人的排泄都受到了尊重，雖然暫時住不起五星級酒店，但五星級廁所用起來也着實舒坦。

於是這一次，小編打算給大家盤點一下，深圳的那些「神級」公廁。不用擔心，本次推文全程無味，畢竟深圳的公廁，真的很香。

深圳的厠所能有多卷？點圖看看深圳的「神級」公廁👇👇👇

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蓮花山頂公共衞生間：深圳最美山頂廁所

盤點深圳的公廁到底有多卷，蓮花山公園的山頂洗手間恐怕是最有發言權。在這之前，我從來沒想過，在公園裏上廁所還能俯瞰深圳的城市風光。

從鄧小平雕像處下山，你會看到一片極簡風建築，沿山而建，乍一看就像一座藝術館，四處雖然都有鏤空，但卻打造出林中有屋，屋中有林的神秘感。

‍在這裏上廁所，鋪入鼻子裏的是來自山裏的清風，一邊洗手一邊享受180°的無死角城市風光，每一個看似神秘的房間實則都是配套齊全的母嬰室、第三性別衞生間...

保證了如廁的私密性的同時，這裏還具備了一定的休閒屬性，如果説在廁所能談戀愛，大抵説的就是這裏了吧~

塘朗公廁：馬路邊的極簡風公廁

位於南山塘朗集悦城社區的塘朗公廁名聲不算大，但一定是被低估的網紅公廁。

穿過藏在樹林間的白色拱門，映入眼簾的是白色極簡風的塘朗公廁，簡約的建築線條，明確區分開了男女廁的位置，即使再急迫，也不會有進錯廁所的尷尬。

昔日印象中的公廁，蚊蠅橫飛，而塘朗公廁一面框住了室外的園景，一面形成了自然的通風條件，不知道從什麼時候起，在這裏如廁，也成了視覺上的享受。

馬家龍智慧公廁：時空膠囊廁所

南山藝園路的馬家龍智慧公廁也是拿獎拿到手抽筋的深圳標誌性廁所之一。

它如大多數公廁一樣，位置很普通，緊靠在馬路旁邊，人來人往，車水馬龍。

但它卻跟其他廁所大不相同，由大片綠植和鏡面打造成時空膠囊，每個膠囊裏是獨立的如廁空間，甚至還設置了兒童專屬小便池和洗手池。

想象一下，在這裏如廁，還贈送未來感園林景觀，實用性和觀賞性兼顧，上廁所不用玩手機，也足夠消磨時間。

人才公園淋浴間：公廁、淋浴間二合一

深圳人才公園對於大部分人來説一定不陌生。開園5年，這裏一直是深圳人看夕陽、慢跑的最佳聖地。

這裏的公廁雖沒有上面説的那般設計顯眼，但很加分的是，這裏配備了單獨的淋浴間供人慢跑後簡單沖澡。

開開心心跑步、清清爽爽回家，或許就是一個小小淋浴間給我們的小温馨。

除此之外，深圳值得讓大家看到的公廁還有很多。

比如福田獅嶺附近的獨棟小白樓公廁，好像穿越到了漫畫裏，極具浪漫。

走在城市的綠道旁，還有豪華廁所單間，有專人值班打掃。深圳的廁所永遠能給人驚喜。

3. 愛上深圳公厠的N個理由

深圳的公廁真的很離譜，明明有傲視羣雄的實力，偏偏用細節來打動你。

「最愛深圳的廁所，每個坑都有厚實的捲紙」

「真的豪，深圳的公廁有帶空調的豪華大單間」

（ShenzhenWeekly提供）

「母嬰室基本成了標配，媽媽們狂喜」

「緊急按鈕、安全座椅基本都配齊」

（ShenzhenWeekly提供）

「在深圳，廁所的香氣都有奧秘，不是通風就有香薰機」

很多人調侃，深圳以搞錢為第一，其實大部分人沒留意到深圳高速發展下對我們的關懷。

在保潔、消毒這件事情上，深圳從不吝於投入人力和物力，不僅為了有效防疫，也為了大家生活在這裏能有幸福感。

在深圳上廁所，真的很香、很愜意，這一點上，深圳做得很好。

（ShenzhenWeekly提供）

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】