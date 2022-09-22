余黎青萍批影視暴力色情致虐兒　馮德倫暗罵落井下石：港產片難做

監警會委員余黎青萍狠批影視作品的色情及暴力元素「非常氾濫」，馮德倫在IG反駁指：「有電影之前世界沒有虐兒問題嗎？香港影視行業已經非常難做，還在落井下石」，他更舉例韓國電影《無聲吶喊》正是阻嚇犯罪的好例子，證明影視作品都可以推動社會進步。



馮德倫（《暗夜行者》劇照）

近日監警會公開會議上，本身正就童樂居虐兒案討論應對同類案件的措施，但監警會委員余黎青萍突然表示影視作品的色情及暴力元素「非常氾濫」，如果電檢處指引寬鬆的話會造成更多相似慘案發生，要求審視及收緊。

余黎青萍（資料圖片）

此番言論引起娛樂圈不滿，繼TVB發聲明譴責，保留法律追究權利之外，馮德倫也在IG指有人將虐兒問題責任歸咎於電影是落井下石：「虐兒問題嚴重當然要重視，保護兒童是必要。把責任推到香港影視，請拿出證據，有統計嗎？不會是社會壓力，貧窮問題…嗎？ 電影暴力氾濫？香港電影何來的氾濫？一年不到幾十部。有電影之前世界沒有虐兒問題嗎？」

馮德倫認為電影從來都反映社會問題，好的電影還會帶出阻嚇作用，例如韓國的《無聲吶喊》，「香港影視行業已經非常難做，還在落井下石，要刷存在感麻煩去其他地方。」

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《無聲吶喊》（台譯《熔爐》）取材自「光州仁和聾啞學校事件」，一名新老師發現洗手間經常傳出尖叫及哭喊聲，學生更滿身傷痕，才揭發2000年至05年間該校校長及老師一直性侵和虐打學生。

該老師曾舉報校長，但因為校長有財有勢，最後只輕判5年更上訴得直，涉案老師亦只是罰款了事。直至作家孔枝泳將事件寫成書，並被用來拍成電影後，引起公眾迴響要求政府重新調查。

事件亦令韓國國會修訂《熔爐法》，性侵或強姦殘疾人士或13歲以下兒童可被判處終身監禁。有份參與犯罪的14名老師改判入獄12年，可惜校長已病死，未能真正地繩之於法。除了《無聲吶喊》，其實韓國還有好幾宗案件都因為拍成電影及劇集之後，重新帶起社會關注。

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