國慶MV驚現學生「戴罩吹笛」日本樂器專用罩內有窿　網民：夠獵奇

2022年國慶適逢回歸25周年，教育局邀請超過400位中小學生參與歌曲《少年中國說》，其中管弦樂團成員戴特製口罩吹長笛的畫面引起討論，加上該口罩只可以防花粉，另類防疫行為令網民十分不解。



《少年中國說》MV截圖

適逢香港特別行政區回歸25周年，教育局課程發展處在10月1日國慶前邀請41間學校，超過400位中小學生參與普通話歌《少年中國說》MV。一眾同學以不同形式參與合作，包括功夫班、合唱團、管弦樂團、舞蹈團等等。

眾人在拍攝時都有戴上口罩，即使是涉及運動的項目如功夫、中國舞，又在室外拍攝都有戴罩。一張管弦樂團成員吹長笛的截圖更在網上瘋傳，樂器要用到口演奏，但同學亦難避豁免不戴口罩的命運，而是以特製口罩示人。該款口罩有兩層，底層有開口，吹長笛時則有面層擋布遮住，不怕呼吸不順。

《少年中國說》MV截圖

👉李家超是氣功大師、她最愛泰拳！6個香港高官原來是「武林高手」

有網民翻出該款口罩是由日本發明，專為管弦樂演奏用，可防止表演過程中的飛沫。官網只標明口罩「有優異的抗菌除臭性、耐久性、除臭、調濕效果」，戴眼鏡人士鏡片不會起霧，妝容亦不會沾到，但就沒有防疫功能。

口罩是由日本發明，專為管弦樂演奏用，可防止表演過程中的飛沫（イオンモール福岡店）

👉00後最新16個潮語你識幾多 MM7變埋阿Jer歌名 0尊、張中點解？

網民認為戴上該口罩多此一舉，亦有自欺欺人的成份，也有人指未必關演奏學生的事，「如果係學校要求大家要統一戴口罩，學生可以say no咩？」截圖也引起內地網民的關注，有人在小紅書表示感覺像「脫了褲子放屁」。

有人更自製土炮兩層外科口罩實測吹笛時是否侷促，結果「差點離開了這個美麗的世界」，似乎要防疫與透氣兼備也不太容易呢！

同場加映：內地人氣KOL高調撐港人移英3大理由最吸引 微博網民：有得揀真好

居港內地KOL「樸實太太」在微博分享身邊移民英國港人的經歷，她聽完都明白為甚麼不少人可以毅然下決心離開，除了3大原因最吸引，更有個非走不可的理由。帖文意外獲內地網民認同，指「人生多點選擇真好」...

👉內地人氣KOL高調撐港人移英3大理由最吸引 微博網民：有得揀真好