移英港人疑太嘈當地人決賣樓搬走　 KOL：英國人眼中廣東話似鬧交

近幾年不少港人移民到英國，當中不乏舉家搬走的家庭。最近有網民就分享到，有位英國同事的親戚去年搬到有「香港人村」之稱的Aldon Wood，但因為香港人鄰居太嘈吵，不足一年便決定搬走；批評港人不懂得自重，經常發出噪音，又不管好自己的子女，沒想到事件在留言區引起罵戰。



（Facebook：@粗口谷主在英貼地生活）

Facebook專頁「粗口谷主在英貼地生活」的版主日前發帖轉載網友真人真事，講到他有位英國同事的親戚去年年尾收樓搬入Warrington有「香港人村」之稱的屋苑Aldon Wood。但住在這個屋苑短短不足一年時間，屋主就無奈決定賣樓搬走，並且已在地產公司掛牌出售， 「據悉屋主一家搬走嘅主因係： 香港人鄰居太嘈吵」。又講到每逢放學時間和周末，必定有3至8個小朋友在行人路甚至馬路上踩單車或滑板車，令屋主駕駛時需要特別注意馬路上小朋友的安全。而且踩車經過屋主門口玩耍時，亦會「喧嘩尖叫」，屋主覺得「非常困擾及其私隱被侵犯」；家長們不但沒有勸阻，還「圍在一起高談闊論」。表示屋苑附近有單車徑、草地和公園，應該帶小朋友出去玩，不要影響到鄰居。

（Facebook：@粗口谷主在英貼地生活）

👉疑似中國人妻做AV女優？宍戸翠蘭片內講中文 中港日老司機神回應

貼文引起移英港人熱烈討論，有網民在原Po下留言「小朋友嘈就梗㗎啦，有分香港定英國㗎咩？」表示他家門前也經常會清晨6點就有人泊車開大音響聽歌，住他樓上的人到11點還在跑步。又分享到「上次隔籬屋嗰家人星期六喺花園開party玩到半夜兩點都未完，嘈到我瞓唔著」，認為很多時候香港人本質比本地人好。但亦有不少網民留言表示，雖然英國本地人和他們的小朋友的確也會在路上踩單車和滑板車，但香港人習慣説話比較大聲、中氣足，「要學識控制下，特別係喺屋企嗰陣，需知道呢度啲牆真係薄好多，夜晚出面又真係好靜囉...... 」

+ 4

👉移民英國港人教5招融入當地 最緊要期望管理：諗得太美好會失望

有自稱「香港人村」的居民事後在FB貼文下留言，表示他們與本地人鄰居雖然不算太熟，但見面一定會打招呼，亦從來沒有聽過他們的投訴或不滿。而且放售物業位於街頭，因怕有危險和阻礙車輛小朋友很少會在那裏玩。他們亦就事件找了女屋主了解，發現她根本不是因「香港人鄰居太嘈吵」而搬走。其實她是爲了想與男朋友同居才賣屋，還很友善地邀請港人到她的屋内參觀。

（YouTube：@鬆仔亂咁噏HoRiZoN）

移英港人YouTuber「鬆仔亂咁噏HoRiZoN」亦有拍片分享對事件的見解。他表示小朋友放學要放電都正常，明白這位港人的「委屈」。但以他住了英國20年的經驗，對於聽不懂廣東話的英國人來説，港人對話會像「閙交」，與朋友在一起不自覺提高聲量，因此可能容易引起本地人的反感。認爲港人應該做好自己本分，注意自己的聲量和行爲有沒有對別人造成影響。

同場加映：英國通脹煤氣費暴升90% 移民港人對比2020物價呻窮 網民：嘥氣

近日英國通貨膨脹嚴重，甚至創40年高位。蘇格蘭愛丁堡的清潔工早前亦發起罷工行動，要求加薪抗通脹，令當地在半個月的時間內變成垃圾城。移英港人YouTuber「Coco哥」日前就上載影片分享通脹慘況，不但食糧加價，電費和煤氣費的加幅更是令人咋舌……英國通脹煤氣費暴升90% 移民港人對比2020物價呻窮 網民：嘥氣👈 👈 👈