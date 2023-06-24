3個星座女「好傻好天真」仲好易蝕底　獅子女搏命付出最後得個吉

【山羊座／巨蟹座／獅子座】人天生都是自私的，沒人願意吃虧。可是愛情卻不講道理，有些人陷身愛中，每每心甘情願為對方付出，絲毫沒有想過到頭來受到傷害的卻是自己。



你知道在12星座裡，哪些星座女特別容易吃虧嗎？科技紫微網今天就為大家來點名。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

山羊座

看起來最冷靜最理智的山羊座女生，似乎是十二星座女生裡最不傻氣的那一個，但這不代表她們不會吃虧。因為山羊座女生有一個很大的bug，她們談戀愛是結果導向，一心以這段感情能夠修成正果為前提來前進，不喜歡變動。比如每次吵架想分手的時候，她們就會勸自己冷靜，分手太可惜了，談戀愛就是為了結婚，忍一時就能風平浪靜。

這不就是在給自己畫空中大餅嗎？為了達到目的，不斷加碼對賭。結果就是，實際付出的，會比她原本的計畫要付出的多得多，相反的，她對另一半的要求越來越低，放棄了自己的底線，忘了原本的初衷，變得一點都不像自己。只有等到分手後，她們才又會「聰明」回來。

寫給山羊座女生的話：不是所有的努力都會有結果，一步步妥協的樣子一點也不像妳。有的東西，失去了，就失去吧。

【相關圖輯】最麻煩星座情人排行榜出爐 天蠍規矩多多難相處 金牛講嘢掘擂槌（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

巨蟹座

只有巨蟹女自己知道，「一談戀愛就用力過猛」這個毛病讓她們吃了多少悶虧。為什麼說是悶虧？很多人都以為巨蟹座脾氣好，其實不然。真正的脾氣好是「不生氣」，但巨蟹座其實經常生氣，只是很少表現出來。她們不像火象星座的女生那樣，大大方方的說出自己生氣了，要求對方來哄自己。巨蟹女的氣都在心裡憋著不發出來，只能靠自己默默消化。

巨蟹女能夠很敏銳的捕捉到對方的情緒變化，所以很會照顧另一半的感受。但這也導致她們談起戀愛來比別人累，一點風吹草動都能在她的心裡掀起波浪。當對方給不了她所想要的回饋時，就很容易受傷。當她給不了對方想要的溫暖時，就很容易自責。她們在感情裡的付出大多是不容易被看見的，這種性格很吃虧，畢竟會哭的孩子才有奶喝，不會哭的往往容易被忽略。

寫給巨蟹座女生的話：生氣要說，難過要表達，不喜歡要拒絕。真正喜歡妳的人，會喜歡妳的每一種樣子。

【相關圖輯】4大星座對感情超認真！山羊擔屎唔偷食 處女專情但因1個原因出軌（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

獅子座

大多數女生在談戀愛的時候都想依賴對方，比如撒撒嬌好讓另一半掏腰包花錢，遇到難事找對方哭訴一下讓他幫忙處理。但獅子座女生在戀愛中剛好相反，她們屬於付出型，不太願意佔對方的便宜。獅子女可能是十二星座女友裡最喜歡搶著埋單的，不管是約會還是同居，她都不會讓對方承擔所有的開銷，而是主動承擔一半費用，甚至更多。

獅子座女生也可能是十二星座女生裡最喜歡「裝」的。當她自己口袋裡只有八塊錢時，卻還想給對方十塊。自己已經委屈到不行，還要裝出大度無所謂的樣子讓自己體面一點。明明感情已經出了問題，卻總想著還能補救一下。這其實就是吃悶虧，死要面子活受罪。一場戀愛談下來，只有等到分手後回頭看時，才知道自己什麼也沒得到，只得到一身的疲憊。

寫給獅子女的話：毫無保留付出的人，受到的傷害最大。用自己最舒服的方式去愛，才是愛自己的開始。真心為愛付出的妳，應該是美好的、受到呵護的。願妳在情路上避開危險，成為自己的女神。

【相關圖輯】12星座性格分析其實唔準？真正個性顛覆想像 金牛老實原來係假！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

【苦戀結果占】你該繼續愛，還是放手？

他曾後悔分手？翻牌直視你們的復合結局

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】