十二星座｜一出世輸在起跑線　卻能靠一己努力出人頭地的4個星座

沒有幸運加持，但努力會讓這些星座大翻身。



山羊座

別說不是什麼幸運兒，山羊屬於說是老倒霉蛋了。明明遵紀守法愛崗敬業，卻總愛被命運開玩笑。純純第一的實力，卻是千年老二的宿命。

因為責任心強，能耐大還不懂拒絕，常常成為摸魚兒的理想接鍋俠。好在他天生堅韌，格局大大的，哪裡跌倒就從哪裡爬起來，登上人生巔峰只是時間問題。

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天蠍座

就像渡劫一樣，天蠍的人生往往要歷經諸多磨難才會豁然開朗。 他也許偏執過，但不全是個人原因，世態炎涼和不公平公正的現象總被他碰上，能不心寒、不嫉恨、不氣憤嗎？

而見怪不怪的他會修煉得跟個人精似的，不以物喜不以己悲。心態更加寬容，卻依然執著，依然追求深刻性。到那時，無論事業、愛情或財富，都不會差的。

白羊座

很多白羊都做過年紀輕輕一戰成名的美夢，可常常事與願違。人說槍打出頭鳥，少不更事時無知狂妄的他是很容易遭到社會毒打的。有時機會就在眼前了，卻只能短促地看一眼，抓不住，衝動搞砸了。

要花些時間，得罪點兒人，吃過虧的他才會真的反省到自己究竟輸在了哪裡。磨掉一些尖銳，保留那份炙熱繼續戰鬥，終有一日，他會擁抱夢想。

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處女座

沒有誰要為難處女座，是他自己愛給自己設立關卡。擁有傳說中的匠人精神，一般人眼裡的優秀，在他嚴格的審視下不夠、不夠、還是不夠！

什麼時候才能成為心中那無堅不摧的神呢——在這種挫敗與焦慮中，他自己跟自己無限死磕，把事情做到極致。成為ＸＸ界的天花板，其他東西自然隨之而來。

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