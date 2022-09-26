0+3實施回港得BNO+身份證網傳唔上得機？一文睇清最新出入境須知

開關啦!開關啦!港府於香港今早（26日）6時起放寬入境檢疫安排至「0+3」，旅客抵港後接受核酸檢測後，只需進行3天居家隔離，期間更可照常上班上學！相信大家一聽到都立即上網瘋狂查看機票和睇下旅遊護照有無過期，整裝待發!但近日就有網民於網上發文表示，不知英國國民（海外）護照(BNO)仍能不能用作出入境，對此網民亦眾說紛紜。那究竟BNO還能不能用作出入境呢?



港府於今實施「0+3」入境安排，旅客於上機前只需要有快速檢測陰性證明，而抵港則接受核酸檢測後，不用等候結果，即可自行到居住地方，進行3天居家隔離。隔離期間旅客會被獲發「黃碼」，除不能到指定場所，進入堂食餐廳外，大家可自由出外和上班上學。

隔離措施一出，隨即燃燒起大家已壓抑多年的的旅行「火」，瘋狂睇假期!找機票!但有網民於連登上發文表示對於BNO還能否出入境感到懷疑，帖文隨即引起網民熱論紛紛，意見各有不同。那究竟BNO還是被香港或外地承認的嗎?

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有網民於連登討論區表示，曾試過於入境時要用特區護照掃描才能進入，「BNO我試過唔得個職員都話要用香港護照」，但有網民亦表示「上個月用BNO飛韓國仁川，香港出境要用hkid, 入禁區就broading pass同hkid, 機場checkin要去櫃位，無自助登記，返黎香港係仁川用BNO加hkid返黎」，更補充於韓國BNO並無法用作退稅。

圖片擷自連登討論區

圖片擷自連登討論區

其實香港政府於2021年1月31日起，經已不承認BNO作為旅行證件及身份證明之用，市民需要以特區護照或身份證出入境，而非中國籍的香港永久居民則要申請簽證身份書。至於當地能否接納BNO以作入境護照，大家就要自行查詢當地入境護照的措施或限制。

國泰亦曾表示，BNO仍可以用作辦理登機手續和經過安檢檢查，但出入境則一定要以香港身份證或香港護照才可以用作出入境。至於回港，入境處政府亦曾表示已向香港國際機場航空公司委員會作出通知，香港市民於登機返港時，需要向航空公司出示香港特區護照或香港永久性居民身分證，才可以回港。

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那現時哪些國家仍然承認BNO作為有效入境證明文件呢?經過搜查，現時最為港人受歡迎的熱門旅遊地點，日本、韓國、台灣等都仍然接納BNO作為入境證明文件。但為了避免食「閉門羹」，大家出發前最好都是check清楚旅遊地點有關的最新出入境和航空公司登機資料，先好訂機票啊!

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香港政府實施「0+3」檢疫，加上日本又宣布10月11日起恢復免簽證自由行，令港人紛紛上網搜尋機票。有旅遊網站剛發表統計數字，指截至9月23日下午2時30分，航班搜索量激增95倍，訂單量較上週同期增長50%，而最多人搜尋的出境地則有五個。