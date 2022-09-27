安倍晉三國葬｜大學生研發安倍AI　向民眾告別：我在天國支持大家

今日（27日）日本政府將會在東京日本武道館舉行前首相安倍晉三的國葬。雖然有不少民衆反對國葬，但亦有大批前往會場附近的獻花台悼念。有一班自稱日本大學生的團體日前在網上公開數條影片，用AI技術重現安倍晉三的聲線發表講話。影片在網上引起熱議，一方面有人安慰，但亦有人認爲這是對死者的褻瀆。



前首相安倍晉三的國葬將會在本日（27日）日本時間下午2時在東京日本武道館舉行。雖然國内有不少反對國葬的聲音聲音，但開放給一般市民的獻花台今早依然因太多人聚集而需提早30分鐘開放；有網上獻花平台亦已有超過25萬人獻花。

自稱「東京大學AI研究會（東京大學人工智能研究會）」的團體在9月25日於YouTube頻道「故安倍晋三元総理追悼AIプロジェクト」（已故前首相安倍晉三悼念AI Project）上公開6條影片。當中他們用AI合成重現安倍晉三的聲線發表講話。内容有鼓勵年輕人的内容，希望他們「不論失敗多少次都繼續挑戰」，亦有安慰國民的説話。今早頻道亦上載最新影片，講到國葬將會今日舉行發表告別感言；「我永遠會在天國支持大家…希望大家聽到我的聲線能往前看…直到我們再次相遇的那一天，再見。」

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據製作這次AI Project的「東京大學AI研究會」在為AI安倍晉三開設的網頁上解釋他們製作AI的原因，講到「前首相安倍因恐怖襲擊逝世，令遺族和國民再也聽不到他溫柔而有力的聲音」這個「殘酷的現實」帶來極大喪失感。因此，他們希望可以透過AI重現聲線安慰支持者的心靈。

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AI安倍晉三的片被公開後在網上引起話題，網民反應兩極。一方面有不少網民在「故安倍晋三元総理追悼AIプロジェクト」的YouTube頻道和Twitter上留言表示感激這一班有心的年輕人，即使不是真實的，但聽到安倍的聲線在心酸同時也令人很安心。有網民講到影片有種令人很懷念的感覺，好像與安倍重聚了一樣，眼淚停不下來。安倍晉三的弟弟日本前防衛大臣岸信夫，亦在個人Facebook和Twitter上轉載了AI安倍晉三的網頁。不過相反亦有網民認爲安倍的AI是對死者的褻瀆，認爲這種技術應該只給遺族之間安慰所用；外人擅自製造是不能接受的……

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