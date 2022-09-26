日本温泉旅館邊個網訂最抵？隱世小店點book？網民分享訂購攻略

説到日本旅行，浸溫泉是不少港人的必備行程之一。但網上有這麽多渠道可以訂溫泉旅館，哪一個才是最好的呢？有網民就在討論區上分享貼文，評論各種預訂方法的利弊。除了Booking.com和Expedia這些國際代理平台，大家還可以怎樣找到心儀旅館呢？



Trip.com公佈「0+3」實施後最新數據，講到過去這個周末（9月24-25日）他們出境航班訂單量比上週同期增長近400%；出境目地Top 5是曼谷、首爾、東京、新加坡和大阪。當中東京增長1385%，而大阪更是大增7300%，成爲港人最人氣目的地。隨著日本宣佈開關恢復免簽證安排，而且本港亦放寬入境檢疫安排至「0+3」，有不少港人心郁郁想到日本旅行，甚至心甘情願熬貴機票「返鄉下」。

當中浸溫泉絕對是最人氣行程之一。不過網上訂溫泉旅館的方法這麽多，如果想住到真正的和風旅館應該如何抉擇呢？有網民就在連登討論區上開po，分享5個不同預訂方法的利弊，當中他提到要做到真正慳錢，就不要用中文網站？一起來看看吧！

👇👇👇即睇5個訂溫泉旅館方法利弊👇👇👇

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【1】官網

好處：不需經代理，可以説是最穩健的方法。部分旅館官網會提供限定plan，亦有機會比代理平。重點是，官網放房永遠是最快。

壞處：以網民經驗大部分plan都會比代理貴，而且每個網站的預訂系統設計不同，亦未必有多種語言，有些甚至落後到連cancel也要send email

*官網大多都會有中英日韓語言選擇，但最多優惠plan一定是日語。

【2】電話/白金秘書

好處：基本上任何日本旅館或民宿都能預訂到；尤其有很多隱世旅館民宿都只有用電話預訂這個方法。

壞處：價錢不便宜，若自己打電話對日文有一定要求。經白金秘書亦要等一段時間處理，而且有些旅館亦不會接受經白金秘書預約。

*白金秘書：持有VISA白金卡的人士在上網填寫表格或打電話，便可要求旅遊計劃協助、租車服務、訂機票、訂酒店及餐廳訂位等等服務。

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【3】日本旅遊代理網站（Jalan/樂天/一休/JTB etc.）

好處：「地頭蟲」，絕大部分旅館都會依附其中一個或以上的網站。他們經常會推出優惠plan和大減價，亦可以儲分和雙倍ANA里數。願意花時間格價和等減價的話，可以慳返不少。同時亦提供中文版網站。

壞處：日文和中文的網站數據有差異，尤其是價錢；需要一點日文理解能力才可以真正慳錢。而且因為他本是做給日本人自己使用，所以網站對海外用戶來説比起國際網站較難用。

【4】Japanican

好處：JTB的海外版。Japanican的中文版網站界面和搜尋引擎都很好用；尤其有針對溫泉旅館的專頁，價錢亦與日本相同。

壞處：因JTB本來價錢就比其他日本代理較貴，所以Japanican亦一樣。另外他的評分系統也不是太可信。

【5】國際旅遊代理網站（Agoda/ Booking.com/Expedia等等）

好處：用慣用熟，而且競爭大，所以大家價錢基本都壓得比較低，不需要特別格價。

壞處：溫泉旅館數量最少，而且大多數是大型溫泉酒店，比較少真正「旅館」選擇。

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