日語學校驚揭是黑店　用鐵鏈鎖留學生　宿舍如廢墟要用廁所水煮食

香港人除了喜歡到日本旅行之外，每年亦有不少港人會到當地留學。但最近日本一間語言學校就因用鐵鏈鎖住學生、侵害留學生人權，而受到廣泛關注。事件曝光後學校被當局註銷招生資格，但有日媒日前就揭出更多恐怖事實……



（NHK）

日本是港人人氣留學地點之一，不少人會選擇到當地語言學校進修日文。位於日本福岡市南區的日本語學校「西日本國際教育學院」，9月7日被當局註銷招生資格，5年内不能招收新留學生，亦敦促校方讓目前在校的約630位留學生轉校。

事源去年10月，該校一位越南留學生因不滿學習風氣而希望轉校。向校方提出時，就被職員要求交出護照和在留卡。拒絕後被該職員用鐵鏈將自己和該越南留學生的皮帶鎖在一起。留學生接受日媒RKB訪問時表示，他被鎖數小時後回到宿舍，亦有職員在房門外監視，感覺自己被當成動物、人權被侵害。留學生將過程錄影放到社交平台後被廣傳，他在11月亦正式向當局提出申訴；至今年9月初該校便被當局註銷招生資格。

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據ANN報導，校方回應事件時就講到「是惡作劇、是職員的單獨行動」。但原來這間語言學校的黑暗不止這麽簡單。《週刊文春》日前公開一篇文章，當中就訪問到學校數位現役職員，驚揭該校的留學生宿舍猶如廢墟、腐臭無比，而且因水管破裂失修，學生竟然被迫要用廁所水煮食！

職員A表示，學院有兩間宿舍，學生在入學後的6個月都會在那裏生活，但這些宿舍的環境只能用「凄慘」形容。兩個宿舍分別是「天狼會館」和「高木寮」；租金單人房3萬日元（大約港幣1644元），兩人房2萬日元（大約港幣2192元）。而出現問題的正是「高木寮」。在今年4至7月，學校爲了接收新生將3間會議室改造成睡房，擺放小童用的雙層床讓留學生居住；其中一間「大房」更是有21人同住，甚至需兩個人在下床舖擠在一起睡。

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但問題不止如此，職員A亦形容到宿舍「根本唔係人住」。職員B就講到，宿舍猶如廢墟，部分地板更是腐爛、傳出惡臭。而且宿舍内配套不足，雖然有200人以上居住，煮食爐卻只有8個。更誇張的是因爲水管失修，廚房經常沒有水，留學生被逼杓廁所水煮飯。而另一所宿舍——「天狼會館」情況也不樂觀，有大量曱甴出沒，環境極不衛生、損害學生健康，今年9月5日和12日，均有學生意識不明需緊急送院治療……

（YouTube：@RKB毎日放送NEWS）

事件在網上引起熱烈討論，有不少網民批評校方的行爲「非人道」，認爲5年内不能招收新留學生的懲罰太輕。亦有網民關心這次事件可能只是「冰山一角」，督促政府要做好規管。有日媒報導時亦評論到，「留學生來到日本無依無靠，學校就是他們的家人、朋友」，認爲這次事件匪夷所思，嚴重影響外國人對日本的印象。

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