朴春因藥物副作用暴肥！5大女星忽瘦忽胖　定延患恐慌症身材脹爆

藝人、明星們總是為了在螢光幕前保持最佳狀態而做足努力，但是他們為了兼顧事業、形象，肩負著龐大壓力，她們並非疏於身材控制而導致身材走樣，而是因為壓力過大所造成變胖或爆瘦。



曾因「恐慌症」二度暫停活動的TWICE成員定延，當時復出時明顯增胖的體態也引起熱議！

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一、TWICE定延

韓國人氣女團TWICE的定延因深受恐慌症及心理焦慮症所擾，曾二度暫停活動，更因服用心理治療藥物明顯而增胖的定延讓許多粉絲擔心，希望她「健康就好」，放心的專注在治療和好好休養。而近期TWICE回歸，定延整體狀態和身形也恢復得很好，讓歌迷們鬆口氣。

二、朴春

同樣也是從女團2NE1出道的朴春，忽胖忽瘦的體態也引起關注。事後朴春曾在IG上解釋，因為罹患了罕見的ADD（注意力缺乏症），需依賴藥物控制病情，也讓她的減肥之路比一般人還要困難，再加上當時正值籌備SOLO單曲專輯，壓力與藥物的兩者累積才讓身材走樣。

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三、綾瀨遙

日本知名女星綾瀨遙過去也曾因為壓力太大而暴飲暴食，導致體重飆破60公斤！綾瀨遙當時參加選秀比賽奪獎，踏入演藝圈後獨自到東京當偶像，卻因為壓力太大狂吃，雖然曾用斷食法快速瘦身，但當時的壓力大到讓她在節目上崩潰大哭。而這段爆肥黑歷史讓人看了都驚訝，果然女星瘦身從來都不簡單呢！

四、吳謹言

女星除了因為壓力大而狂吃紓壓，當然也有人因為壓力而爆瘦。女星吳謹言因為《延禧攻略》爆紅，但是她一度瘦到少於45公斤，不僅節食近十年，對於吃的東西更是斤斤計較，並認真評估什麼吃了會胖，過度認真的瘦身日常讓人都看了直呼傻眼。

五、鄭爽

瘦到只剩皮包骨的女星當然還有她！鄭爽在拍攝《微微一笑很傾城》時，爆瘦到連肋骨都能看見，體重更是不到40公斤。鄭爽還曾因為胖了一公斤而崩潰，怕自己在鏡頭前不好看，還打算進行極端瘦身法讓體重恢復。但瘦成紙片人的原因其實是因為太過在乎體態，覺得做為演員一定要瘦，不瘦的話會讓他沒自信。

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