杜德偉與太太差24歲變父女戀？盤點6個《披荊斬棘2》哥哥娶嫩妻

不得不說，《披荊斬棘的哥哥2》實在是太精彩了，幾乎台港的實力派歌手都給請到了！但，大家有留意到嗎？結了婚的哥哥們，清一色都是寵妻魔人，而且其中6位都娶了年齡小11～24歲不等的嫩妻呢！



林峯、張馨月（相差11歲）

家族資產高達20億的林峯，婚前的前幾段感情也是轟轟烈烈，直到2018年3月，被拍到他帶著父母和小11歲的模特兒女友張馨月，一起同遊海洋公園，戀情正式曝光。 個性開郎又平易近人的張馨月，不僅徹底擄獲林峯心，也很快融入了林峯的家人和朋友圈中，更是深得長輩們的歡心。只能說，在對的時間遇到對的人，讓兩人戀愛一年半就決定結婚，2020年女兒誕生。當了爸爸的林峯，不時在社群媒體上與妻子秀恩愛，也正式成為女兒傻瓜！

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潘瑋柏、宣雲（相差14歲）

2020年時，潘瑋柏在40歲生日前夕，突然po文宣佈終結單身，還大方公開了跟嬌妻的出遊照，並寫下「是的，我現在很幸福，已經有了和我一起共度下半生的另一半，並正式展開我們的家庭生活啦！」 消息一出，女方身分也立刻被起底，是上海東方航空26歲空姐Luna宣雲，曾被封為「最美空姐」。婚後的潘瑋柏不改低調行事，只曾經在老婆PO出的美照下留言「沒看到我在門縫裡偷看嗎」，默默放閃！不過，今年三月後，宣雲就沒再更新過動態，就被網友猜測懷孕了，雖然沒得到證實，還是祝福他們～

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陳小春、應采兒（相差16歲）

這對～真的是不用多做介紹了！相差16歲的兩人，育有兩個寶貝兒子Jasper與Hoho，12年婚姻一路走來時時互相爆料又放閃，是演藝圈出名的恩愛夫婦。當然，最令粉絲們津津樂道的，就是前一秒還是古惑仔的陳小春，看到應采兒的下一秒就寵溺一笑，簡直是霸道總裁小說中才有的橋段，即使被說妻管嚴，陳小春依舊樂在其中。

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鄭鈞、劉芸（相差16歲）

這對~大家應該比較陌生！年輕時的鄭鈞，是中國紅及一時的的搖滾歌手，有過一段婚姻的他，在離婚兩年後，透過朋友介紹認識了劉芸（有參加過《乘風破浪的姐姐》），兩人相差了15歲。但，真愛與年齡無關，婚後的兩人，甜蜜而幸福的生活在一起，並時不時曬出溫馨親子時光，之前夜夜笙歌的浪子早已消失不見！

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溫兆倫、趙庭（相差20歲）

曾經也是浪子一枚的溫兆倫，離婚過二次，直到遇見小自己20歲的趙庭，結了第三次婚才真正收心，成為愛妻好男人！另外，老來得女的溫兆倫，更成為一名女兒傻瓜！曾經，兩人更在某社交平台同框，並借用歌詞深情表白，稱最浪漫的事，就是和你一起慢慢變老，大撒狗糧！

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杜德偉、李曉冰（相差24歲）

在《披荊斬棘2》人氣、話題都最高的杜德偉，神凍齡的狀態被稱為超級自律王，不僅如此，他超級黏老婆李曉冰的行徑，更被網友封為「妻寶」！杜德偉與李曉冰交往5年後，在2012年11月11日結婚，迎娶小他整整24歲的嫩妻。婚後的杜德偉，搖身成為實力派寵妻狂魔，就曾放閃說：「愛情是兩人的，兒子也無法介入！」

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