打工仔呻Last day上司反口無收過辭職信　專家：冇做2個基本動作!

打工仔發現工作不適合自己、想轉換新環境要辭職時，大部分時候都需要按通知期提早遞交辭職信。有網民早前表示，自己按通知期交了辭職信，但經理卻表示沒有收過他的辭職信，不承認他辭職；若想離開公司就要賠錢，令網民非常苦惱。《開罐》Opener就請教企業管理顧問「Son姐」，她講到有如此下場全因樓主沒做兩個基本動作！



有網民早前在連登討論區上表示，自己辭職需要2個月通知期，他早前亦按時間將辭職信放在經理桌面。出po後第二天就是Last day，但這時候經理卻表示他沒有收過樓主的辭職信，不承認他辭職。甚至反問樓主有沒有證據，否則走就要賠償兩個月薪金。樓主表示經理和同事們全部都知道他辭職，亦曾經嘗試挽留他，但公司一直請不到人、無人交接「今日突然間出矛招，話無收過封信」。於是便向網民求救，尋求解決辦法。

有不少網民留言樓主與經理根本是「口同鼻拗」，批評樓主直接將信放經理桌面做法「畀晒位人入」。最起碼放低辭職信後也要拍照作證據，或親手交給經理、再發Email補底。亦有網民表示「封信係咪存在無人知，假設樓主無講大話真係有放低封信，都可以假設經理無講大話真係無收過封信。經理間房可以俾樓主自出自入，即係其他人都可以自出自入，可以其他同事唔小心整跌咗，清潔姐姐當廢紙掃咗，總之無證據就講咩都無用」。又有網民建議樓主可以找找Email或WhatsApp記錄有沒有「清假」、「交接」等字眼，作證據指經理其實知道樓主要辭職。

《開罐》Opener就此請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，以經驗之談拆解事件。Son姐表示凡事講求「真憑實據」，不少人經常會將辭職掛在口邊但遲遲沒有遞信，相反亦有人會默默地交辭職信，直到他Last day大家才知道；「即使口頭有提過辭職，有冇遞信冇人會知」。她又講到未必一定是經理「跣」樓主，亦有可能是其他同事立心不良，或被清潔人員不小心清走了。

Son姐認爲網民建議放低辭職信後拍照作證據地做法「低能」，「你影封信内容係咩嚟？係恐嚇信都得㗎喎！」所以其實不論是因何原因辭職，辭職信都應該面對面交給對方，之後再Email電子版給對方。若無論如何都不想親手交給對方，亦可以直接用Email辭職。不過不應將信放在附件，而是在内文裏説明，再後補hard copy。

她亦講到，若樓主「企硬」、公司又要追討，或許就會發展成民事索償或小額錢債申索。要避免這種事件，打工仔辭職時應親手將信交給對方，並在同一日内發Email作記錄。若做好這兩個基本動作，即使對方說沒有收到你依然有理據證明自己曾交信。即使對方堅持不接納辭職也是無效，「如果你男朋友同你講唔接納你分手，咁係咪唔可以分手啊？唔想你走好明顯啦，但係佢阻唔到你走」。

