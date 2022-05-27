世界真細小小小，依個世界真係好細，好多人你以為只係你生命中的過客，偏偏山水有相逢，大家又會在某處重遇。因此辭職離開一間公司，最重要的不是自己走得有幾瀟灑，而是如何做到好嚟好去，與舊上司和同事保持友好關係，讓自己他日再次遇上對方時也能好相見！



今日留一線，他日好相見！《無法成為野獸的我們》劇照

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作為打工仔被老細壓搾咗咁多年，終於等到炒老細魷魚的一日，雖然妄想自己可以瀟瀟灑灑走一回，但現實歸現實，該做的禮儀和程序還是要做足的。辭職信最重要的就是寫清楚自己Last Day的日期，以及及早和人事部查詢，並計算假期等。其次，遞信的黃金時期當然是星期五收工前一個鐘！這樣可以避免老細捉住你促膝詳談，也可以給彼此有一個週末的時間緩衝。

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其實無論你的舊上司對你好還是不好，你與對方共事的那一段經歷，都是你工作中寶貴而重要的經驗，令你漸漸成長到今天的模樣。辭職後無論是覓得更好的工作機會，或是去升學等都屬開心事，希望辭職後的各位能找到自己最想要的生活方式！

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同場加映：求職陷阱｜返新工簽約5大伏位 離職通知期要留神 專家:唔使即簽

今年的香港中學文憑考試DSE差不多告一段落，而大學final year也考完試，又是一眾畢業生揾工的時間。在求職期間，除了找適合自己的工作和爭取面試機會，入職後的第一個難關就是要簽署合約。《開罐》Opener就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，教大家返新工簽合約時必須注意的5大伏位！

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