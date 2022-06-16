每個社會新鮮人初踏職場，無論是工作還是待人處事方面都是一張白紙，要成長除了靠跌跌撞撞的人生經驗外，有時候一些老前輩的提點也是必不可少的。有網民在討論區上憶述自己返第一份工的時候，一位老鬼曾對他說「叻人通常都好快走，唔好以為留得耐就代表勁。」，他感嘆當自己能夠參透這句說話的時候，已成被社會毒打至遍體鱗傷的局中人……



《IT狗》劇照

無論喺邊到其實有人鬧你，代表佢緊張你唔想你死，相反嗰啲唔聲唔聲等你踩屎的人，先係真正的陰謀家！尤其當你投身在爾虞我詐的職場中，一些老鬼及時的提點，就好比天降甘露，令你如夢初醒。

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網名「卒於這天」的網友日前在LIHKG討論區上以「公司前輩曾經講過咩名言令你印象好深刻」為題發文，憶述自己當初初入社會聽過的一句老鬼說話，感嘆真正參透之時已成局中人的傷心。貼文一出立刻引起了不少網民的共鳴，並大談自己曾聽過最印象深刻的至理名言，無論是走為上策之道、投機取巧、定教精你的生存之道，一一都是寶貴的人生經驗！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：一人一句職場老鬼曾教精你的至理名言！👇🏻👇🏻👇🏻

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【1】叻人通常都好快走，唔好以為留得耐就代表勁。

【2】事不關己，己不勞心。

【3】公司冇話冇咗邊個唔得嘅

【4】準時返工係美德，準時收工好缺德。

【5】你哋班MT一入職已經搵得多過一啲support嘅同事甚至係啲client，你哋又後生又身光頸靚，身邊嘅人好難唔心理不平衡，點樣carry yourself令自己係各人面前都likeable係你哋嘅一大課題。

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【6】出事唔緊要，只要老細唔知。

【7】唔識包裝自己，你幾叻老細都睇唔到。

【8】返第一份工就有個師兄教我「expectation management」，例如交一隻case，甚至唔交，都好過交完兩隻畀人再捽交第三隻。後來第一次見依家個老細，佢就教我「under promise, over deliver」。

【9】唔使太介意其他人點睇你，最緊要你老細點睇你。花時間去討好每一個人係無用，一嚟唔會個個都鍾意你，二嚟人哋只會覺得你係一個好人。

【10】我哋成team人都對工作好有熱誠好努力（即係OT）你會唔會都跟隨返我哋嘅團隊精神？

【11】多做多錯、少做少錯、唔做唔錯。

【12】唔好諗點先可以做好而家份工，而係要諗做啲咩可以幫你搵到下一份工。

【13】唔好對公司有感情，要當自己係一部無情嘅賺錢機器。

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