東出昌大背孕妻偷食愛情事業雙失　爆隱居山林做野人狩獵野味維生

日本男星東出昌大2020年1月被爆在妻子渡邊杏懷孕期間與小10歲的女星外遇，以離婚收場。去年又再爆結識新歡，頻頻將對方叫到拍攝地點的酒店；經紀公司亦因此解約。最近有日媒報導東出昌大在連環桃色糾紛後變成野人，隱居山林靠狩獵過自給自足的生活……



（《週刊女性PRIME》）

東出昌大2020年1月被爆與年下、當時未成年的女星唐田英里佳偷食，又曾被曝離婚後撫養費只付3萬円（大約港幣1628元）。數次桃色糾紛令他今年2月被經紀公司「humanité」終止合約。日媒《週刊女性PRIME》日前就報導，他半年前就開始隱居山林，住在沒有水和煤氣的小屋内，靠狩獵和採山菜生活。

《週刊女性PRIME》訪問鄰近的居民時，他表示有今年春天開始就經常會見到東出昌大在附近出沒，聽説他本來就會間中為了狩獵而到訪，最近為了認真進行狩獵便搬到這裏。而且因爲他住的小屋中沒有浴室，所以東出昌大經常會到訪附近的溫泉設施。

（《週刊女性PRIME》）

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記者拍到東出昌大在山中採山菜，並非常熟手地斬柴。上前直擊後被邀請第二天再次到訪小屋，分享自己的山林生活。東出昌大表示自己一開始是看了作家千松信也的《ぼくは猟師になった》（我成為了獵人）才對狩獵萌生興趣。去年，他爲了狩獵來這片山脈視察時車爆胎了。那時剛好有好心人經過幫他，聽到他想狩獵更是免費將小屋借給東出昌大。

他講到這片山林沒有電話訊號，而且小屋的廁所也是旱廁，雖然有電力，但水道和煤氣都沒有。裏面亦沒有床，所以他每次都要用睡袋，的確會有點不便。但東出昌大覺得作爲演員經常很緊張，陷入連便當也食而無味的極限狀態。不過來到這裏後能慢慢細味每樣食物，非常享受這種愜意生活。

（《週刊女性PRIME》）

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東出昌大從2018年起便不時會到關東近郊的山脈狩獵豬和鹿等等。這半年來會一個人狩獵、自己處理獵物，剩下的部位就會拿到肉類加工工場製成腸仔。而且因爲會在附近採摘山菜，或者從鄰居收到野菜，他的食費接近0円。未來他還打算住在屬於自己的小屋中，現在正一個人慢慢興建。訪問後，東出昌大甚至邀請記者坐上自己的私家車帶他到附近參觀；「車内濺滿了疑似野獸的血和泥土，他已經完全變成了一位野人了」。

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消息曝光後，有網民表示覺得東出昌大的這種野人生活很有型，而且山林的生活亦看似很有趣令人非常羡慕。甚至有網民建議他應該開設YouTube頻道分享狩獵日常，認爲一定會爆紅。不過亦有網民「反白眼」，認爲他既然有時間狩獵、接受訪問，還不如工作賺錢付撫養費。有人講到「咁愜意好啊！慳到錢嘅話可以俾多啲撫養費啦！」。亦有網民寸爆表示：「型？獨自養育三個孩子，搬到法國嘅渡邊杏，先係真正嘅型啊！」

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