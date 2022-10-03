抖音內地疑禁網絡主播使用廣東話　網紅激怒宣布退出斥：簡直荒謬

中國國務院曾頒布《關於全面加強新時代語言文字工作的意見》，表明要推廣「國家通用語言文字」，並希望到2025年，普通話在全國的普及率可以到達85%。近日，有內地抖音網紅因不滿抖音平台對廣東話進行打壓，因而怒罵抖音平台十分落後且「荒謬」，更強調「不值擁有我哋呢一班咁優質嘅粵語用戶。」



網上圖片

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近日，內地傳媒傳出抖音平台疑似禁止平台主播使用廣東話作為主要語言。有內地廣東話主播表示自己於直播時被平台通知「請盡量說普通話，照顧一下來自四海的觀眾」，其後主播更被平台稱「違反直播行為規範」因而禁播，而平台所給的改善建議為「請盡量使用普通話」。

對於抖音平台近日對廣東話的限制，日前一位擁有超過460萬粉絲網名「廣東靚仔風少」的廣東抖音網紅於其頻道發影片表示，其近日減少於抖音發放影片的原因是因為抖音對於廣東話主播，進行限制甚至封鎖其有關帳號。而平台對於做出有關行動的理由竟是「無法識別語言」。

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圖片擷自「廣東靚仔風少」抖音影片

風少怒罵平台指「你咁Q大個平台，居然話識別唔到粵語」，他並表示抖音一直擁有為廣東話語音自動配字幕的功能，但卻給出無法識別的理由，簡直是「荒謬」。

他亦大數廣東人於國內的優勢指，廣東話的使用人數超過1億，比很多別的國家人數還要多，廣東不論是網民數量，國內生產總額(GDP)，甚至是網購消費能力，都是「全國第一」。他於片尾更表示「既然你(平台)咁Q落後，就唔值得擁有我哋呢一班咁優質嘅粵語用戶。」

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經翻查，該段短片現疑似已被下架，而風少亦於10月1日更新合作影片，但有網民向其問有否被限制流量，風少則簡單表示「是啊」，有網民對此亦表示對比其以往影片可見流量相差甚大。

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「LJ」、「YYDS」等代號，不知大家有沒有曾在網絡上看過？其實這些都是內地網民於網上常用的網絡「暗號」。內地網絡在用語上一直都比較嚴謹，若有敏感文字在網絡文章中，那很有可能文章就會被刪除。因此內地網民就想到妙法，以不同「暗號」來代替較為敏感的文字，但大家又明不明白當中的意思呢?

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