兩媽搭車逼港男讓座小孩　7個港鐵奇人變集體回憶：最記得厚多士

昨日（5日）網上瘋傳多段港鐵車廂內有人爭執的影片，據了解當時有2名媽媽帶同3名小孩上車，有人要求男乘客讓座予其同行小孩，惟男乘客沒有順應要求而觸發爭吵，女乘客更一度出手疑似想搶在場拍攝乘客的手機。



大埔 TAI PO Facebook群組影片截圖

有網民昨日(4日)在Facebook群組「大埔 TAI PO」發布4段影片，指「麻煩大家嚟評下理，點解細佬仔（細路仔，即小朋友）坐火車一定要讓坐，而自己唔去坐的士呢。細佬仔一定要坐，傻的嗎？」

從影片見到，2名分別穿紫色外套及黃色背心的女乘客，正與坐在椅子上穿恤衫西褲的男乘客爭執。有男聲說：「你話妳個女會跌親啊嘛，點知不倒翁咁嘅樣。」女乘客則不滿有其他乘客用手機拍攝到其小朋友模樣，「你細路仔都影？」，其中穿黃色背心、操普通話的女乘客出手疑似想搶拍攝者手機。雙方爭執期間，列車埋站後一度延遲開車，令其他乘客鼓譟，「做咩仲未開車啊？夠鐘喇！」，並見到有港鐵職員到場了解，港鐵回覆查詢也表示事件最終要報警處理。

其實近10年，在港鐵車廂中，不時出現奇人奇事，不少更成為了香港人的集體回憶，一直講到現在的「厚多士」（好多事），仍是源自當年有大媽在港鐵車廂進食，被乘客阻止後發脾氣，大罵對方好多事。除此之外，還有龍心在車廂中引體上升、跳鋼管舞；亦有令將軍澳人非常頭痛的染髮姐，大家對於以下幾位地鐵奇人，又認得幾多個？

👇👇👇按圖看8個集體回憶級港鐵奇人👇👇👇

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1.麻雀腳

2021年，數名青年帶麻雀枱上港鐵，在車廂內由樂富打牌至彩虹站，最後5人被捕，各被罰款1000元。

2.龍心

2018年用扶手在地鐵中引體上升、倒吊、倒立，途中手機更由褲袋跌出，掉到地上啪啪聲；之後亦有encore跳鋼管舞。

3.厚多士

2014年，一名婦人被指在港鐵車廂進食，有乘客出言阻止，婦人不斷重覆地說「你好多事」，被惡搞成「你厚多士」。

4.染髮姐

2020年開始，多人目擊染髮姐在港鐵上小便，常出沒於鰂魚涌及油塘之間的列車，有網民懷疑她精神有問題。

5.港鐵大隻仔

2019年網上流傳片段，一名外籍男子徒手將幕門及車門硬生生扯開，惹來不少網民批評他自私。

6.全裸遊車河

2017年，一名全裸青年頭戴耳機，由尖沙咀搭港鐵至北角，全程神態自若，警方以「發現懷疑精神有問題人士」處理。

7.撩鼻男

2022年，第五波疫情期間，有男子在車廂內做快速測試，除下口罩取樣，被網民聲討，亦有人笑稱該男子「快狠準」。