移英港人呻冬天隔個星期打風、難約睇醫生　外母決棄BNO VISA回港

【移民/英國/BNO】最近數年在移民潮中有不少港人移民到英國，當中亦有部分人因難以適應當地的天氣和文化而選擇回流。有移英港人日前就在網上分享自己移民英國一周年的心態調整，當中講到有不少事都不是想像中那麽美好……



（Facebook截圖）

Facebook專頁「旅行十年」的版主日前上載貼文講到自己已經移民英國一周年，認爲心理調整非常重要，要接受很多事都不是想像中那麽美好；將這段時間的體會與網民分享，表示：「要喺度生活絕對唔容易」。不但天氣難適應，食物選擇不多，而且當地人的處事態度亦大有不同。

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（Shengpengpeng Cai/ Unslpash）

天氣難適應

版主表示「開頭以為自己唔怕凍應該會好易適應」，但發現當地人10°C還是穿短袖背心，非常誇張。加上他自己討厭冬天，喜歡上山下海、陽光與海灘，而英國有半年時間都算是冬天，絶對不容易過。他講到自己已特意選擇有山行，又有海灘的威爾斯（Wales）作落腳點，可惜英國9月溫度已經降至10°C，自然就不會去行山、海灘。而且冬天亦很漫長，尤其11月開始時間會慢1小時（冬令時間），下午4點左右已經天黑，「最慘係冬天會基本上日日落雨，隔個星期就打風，成日橫風橫雨，莫講話去玩，出街都未必想」。他又分享到早前9月頭滯留西班牙旅行，每日陽光普照很舒服，回到英國卻是另一個世界，才終於明白為何英國人喜歡去西班牙。

（Taylor Floyd Mews/ Unsplash）

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食物選擇少

英國超市比香港大，版主一開始亦非常興奮，但後來發現超市即使大，真正「啱買」的東西並不多。雖然肉類質素不錯，又的確比香港便宜，但海鮮、蔬菜和水果等等選擇都很少。他住的城市卡迪夫（Cardiff）餐廳選擇亦較少，版主表示自己已經算是喜歡吃西餐，一開始覺得非常新鮮想試各種不同的餐廳，後來意識到其實選擇不多。有時候會吃日本或泰國菜，但大部分時間都是吃炸魚薯條、漢堡、豬肋骨和牛扒等等，連有意大利粉的餐廳都不多。

英國人處事態度令人詫異

版主講到要學會接受英國人的處事態度，有時候需要打給客戶服務時，不但需要等很久，「有時仲傾得唔like ，會cut 你線，甚至鬧翻你轉頭，香港係冇可能發生」。 另外，送貨遲到沒通知，甚至完全不出現也很正常，做事「好冇交帶」唯有版主自己追多幾次。甚至預約去看GP（家庭醫生）也「難過登天，成日無得比(畀)你睇，有時要將個病情講得嚴重啲，或者唯有自己買藥食算」。認爲住得久了就要慢慢接受英國人的處事手法有時候完全不能用香港那一套，坦言「感覺氣餒係好正常」。

（Taylor Floyd Mews/ Unsplash）

版主總結講到，心理調整很重要，需接受很多事都不是想象中那麽美好，亦不能報喜不報憂。一開始到埗的新鮮感過後，就要用不同方法適應生活遇到落差的問題。但亦不後悔移民到英國，認爲小朋友讀書較開心、比香港壓力少。而且鄰里關係亦比香港好，會互相幫助分享；居住環境亦比「侷促」的香港好。不過「要喺度生活絕對唔容易」，版主在另一貼文中提到外母會在11月1日回歸香港，放棄BNO不再回英國生活。

有不少網民在貼文下表示很有共鳴，認爲心理調整的確重要，當中一樣是在英國凡事要有耐性。亦有網民表示版主的描述寫實，自己沒有一次預約GP是成功的，送貨甩底亦不會通知，欣賞他不會報喜不報憂。也有網民講到天氣問題感受比較個人，反而喜歡英國的四季變化較明顯。有同樣移民英國一年左右的港人講到，出發前「預咗好多嘢都不及香港方便……面對種種不方便其實係人生挑戰……但選擇咗，就要前望」。

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