中年好聲音｜屯門娜娜參賽真面目曝光　網民:呢7個網紅都要參選

大台於昨日(4日)舉行了《中年好聲音》的面試，比賽吸引過千人報名。連屯門公園的鋒頭人物「屯門娜娜」都有參加比賽面試。屯門娜娜經常在屯門公園大跳大媽舞，更擁有一班忠實「叔叔粉」，近年更轉戰網上成為直播主，成為KOL。有網民見娜娜參選，即發揮創意討論道究竟香港有哪些網絡紅人最應該參與《中年好聲音》的比賽呢?



「娜娜」原名為董幸兒，現年36歲。近年因疫情，娜娜甚少再於屯門公園中熱舞，而轉變成網上直播主和經營社交平台IG，大家不時都能於IG上看到不少娜娜的性感照。面試當日，娜娜身穿紅色小背心性感登場，大曬上身紋身。於面試中選唱了《勁舞Dancing Queen》和《風的季節》兩首歌。對於比賽，娜娜在接受傳媒訪問時表示「因為見到宣傳單張，朋友又鼓勵我參加，我都冇乜信心。」

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圖為娜娜IG照片

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網民見娜娜參選卻把重點放在娜娜的「廬山真面目」上，網民表示「冇濾鏡完全認唔出」，「36歲個樣50歲」，亦有網民對娜娜年齡表示驚訝「原來先得36」。亦有網民見此卻大發奇想，討論道於香港有哪些網絡紅人成名翻身只差一個機會，最應該參加《中年好聲音》，以下就讓我們一起看看吧!

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最應該參選的7個網紅

1.屯門娜娜

有「阿伯殺手」之稱的「屯門娜娜」，經常於屯門公園大曬舞姿和歌喉，近年轉戰成為直播主。近日娜娜更參加歌唱比賽中年好聲音面試選拔，看來是想進攻娛樂圈。

2.屯門三公主

作為屯門公園的台柱之一的屯門三公主「妙妙」、「婷婷」和「芯儀」，與娜娜一樣常常在屯門公園進行街頭表演，在屯門亦擁有不少忠實Fans，不知有沒有興趣像娜娜一樣嘗試進攻樂壇呢?

3.威威

人稱「荃灣豬肉檔AK」的豬肉切割員劉宋威(威威)，近日人氣急速下滑，有指其經理人等已離職，有傳媒近日到豬肉檔採訪他時更黑面拒訪。

4.譚仔姐姐東東

剛剛新鮮出爐的《2022譚仔小姐競選》唯一候選人和勝出者東東，是來自愉景新城分店的店長。她憑住淡定的表演，純真的譚仔口音，以100%的得票率當選「譚仔小姐」。

圖自譚仔雲南米線

5.阿舜

在2001年參戰「鬥戲連唱鬥一番」，當年以一首《娃娃看天下》爆紅的許舜桀(阿舜)，2015年曾出山跟雨僑合唱，多次參與《100毛》惡搞，網民都想知阿舜近況。

6.薛影儀

連番被官司纏身，早前又以涉嫌「無牌駕駛」等４項罪名被拘捕的落選亞姐阿儀，剛剛從馬來西亞回港，有網民建議阿儀可以轉台試下參加唱歌比賽，或許比現在有更佳發展。

圖自facebook@Amy Wong

7.雪姨

有「富貴KOL」之稱的雪姨，早前將酒店跟茶餐廳迷你盆菜拍片比較，惹來公關災難後人氣急速下滑。有網民表示雪姨曾於社交平台上貼上跳鋼管舞的英姿，可以憑今次節目作最後一擊，或有機會重振聲威。

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