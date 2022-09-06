31歲日本星二代用盡亡母遺產拍AV維生　下海陪酒受傷濺血急入院

日本女星坂口杏里是已逝女演員坂口良子的女兒，是個標準「星二代」。今年31歲的她，母親在2013年過世後，她因為沉迷牛郎店而敗光家產，為了生計下海陪酒和拍成人片。上個月她才宣布，和丈夫福島進一離婚，沒想到最近又出事了，據傳她在酒店上班時意外受傷，被抬上擔架緊急送醫。



坂口杏里9月3號凌晨在IG分享限時動態，提到自己在東京高圓寺一間酒吧打工，結果工作時不慎發生意外，還上傳一張自己被擔架抬著送醫的照片。坂口杏里表示：「發生了一些意外，我的小腳趾甲沒了！需要時間才能再長出來」，不過她並未說明受傷原因，僅無奈表示「我想我的右腳腫起來了，我的心與腳都疼」。該篇貼文不久之後也已經刪除。

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頂著星二代頭銜出道的坂口杏里，她在2008年進入演藝圈，母親坂口良子是知名演員，出道40年在演藝圈有一席之地，2013年過世，享年57歲。不料母親過世後，坂口杏里沉迷牛郎店，揮霍母親留下的遺產，結果導致自己負債累累，還下海拍成人片、當應召女郎和酒店妹賺錢還債，期間還涉及對牛郎恐嚇取財被捕，所幸獲得不起訴處分。

坂口杏里在今年5月，與格鬥選手兼酒吧老闆的丈夫福島進一相識，交往僅12天，就在6月8日宣布閃電結婚，7月份兩人還曬恩愛開設YouTube頻道，分享小倆口生活日常。豈料婚姻生活才維持2個多月，上月15日兩人就宣布離婚，坂口杏里指控，兩人有金錢糾紛，對方還甚至動手家暴。

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