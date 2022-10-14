日本國民女神去靜岡必到景點打卡拍TikTok　網民雙眼全聚焦這位置

日本寫真女星森咲智美（は森智美）以女子偶像團體成員出道，甜美亮麗的外貌加上傲人的G罩杯，讓她迅速捕獲了粉絲們的芳心，甚至為她起了「國民情婦」的稱號。日前，森咲智美在TikTok上分享了短短幾秒鐘的影片，全身只包裹著浴袍的她給粉絲們獻上了可愛的舞蹈，粉絲們忍不住留言，「已經擊中我的心！」



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據悉，森咲智美曾透露，她日前在日本靜岡必到的旅遊景點「御殿場市」打卡，並享受了當地的桑拿浴，從畫面中清楚可見，森咲智美的後方正是一大片藍色的海洋與天空，坐在池邊的她綁著包包頭、全身只穿一件浴袍。接著，森咲智美開始跳起了「手指舞」，中間還不斷的眨眼歪頭放電，最引人注目的還是她胸前呼之欲出的雙峰。

此外，森咲智美的TikTok畫面曝光後，隨即掀起了粉絲們的熱議，紛紛留言，「Tomo醬真的好可愛」、「永遠都是美美的」、「已經擊中我的心」、「不但美麗可愛，個性也很善良」、「Tomomi永遠給粉絲帶來美好」、「我沒了，完全是一繫必殺」、「好治癒」。

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