傅家俊桌球大師賽超水準發揮迷倒觀眾　9個秘聞曾篤波激鬥MIRROR!

傅家俊在香港桌球大師賽惜敗「世一」奧蘇利雲，但他久休復出國際賽事，表現依然亮眼，更在四強決勝局打出滿分147反勝入決賽。除了教一班世界頂尖球手用安心出行，其實他縱橫桌球界多年都有不少秘聞。



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「神奇小子」傅家俊在香港桌球大師賽表現亮眼，雖然最後卻敗給「火箭」奧蘇利雲獲亞軍，但對於2018年起因眼疾及疫情等原因而淡出桌球界的傅家俊而言，是喜出望外的成績。他更在四強決勝局轟出147反勝希堅斯，令紅館全場8,000多名觀眾陷入瘋狂，亦證明了其實力依然強勁。

今次比賽開打前，傅家俊在FB自爆教奧蘇、希堅斯、沙比及卓林普等世界頂尖球手用安心出行，更「用咗差唔多一個鐘嘅時間」，其實他縱橫桌球界多年都有不少趣聞，你又知道幾多呢？

👇點撃圖片看傅家俊9個趣聞👇

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【1】職業生涯5次147滿分

2022年香港桌球大師賽，傅家俊四強對希堅斯落後，最後一局打出滿分147反勝進入決賽。這次是他職業生涯第5次滿分，全世界只有10名球手打出同等成績。

【2】接觸桌球因兩位長輩

根據港台廣播節目《守下留情》於2020年的訪問，傅家俊7、8歲時因喜愛桌球的爸爸帶他去玩而培養出興趣。

移民加拿大溫哥華數年後、約18歲時他認識了當地一位老人，才重新開始練習桌球，並於1996年贏得香港公開賽冠軍。

【3】逾20年傳奇

傅家俊轉做職業選手後，1998年司諾克世界公開賽，他以世界排名377打入決賽，是比賽第一位香港球手兼同場世界排名最低選手。

傅家俊2003年贏得司諾克超級聯賽冠軍，這位「神奇小子」亦開啟了超過20年的桌球界傳奇故事。

【4】四屆亞運得奬率100%

傅家俊是亞運四朝元老，由1998年打到2010年，總共為香港贏得三金三銀，而且是每屆賽事都有進帳。

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【5】世界排名飄忽

傅家俊近年受眼疾以及疫情下未能出國作賽等原因，令其世界排名上落頗大，2017/18年一度升至最高位第5，而2020/21年為第50名。

【6】曾與MIRROR篤波

2021年，傅家俊參與《調教你Snooker—慈善桌球挑戰賽》，迎戰曾在《調教你MIRROR》玩桌球的鏡仔Jer及Tiger，並為兒童教育及復康機構協康會籌款。

【7】改變大眾觀感

90年代港人普遍對桌球觀感一般，「波樓」通常是反叛年輕人的聚腳地，甚至是黑社會「講數」、「劈友」的地方，直至傅家俊出現才慢慢打破負面印象。

【8】桌球運動發展功臣

香港行精英運動制，要成為A級體育項目，評核需獲10分或以上，而且前4屆及未來兩屆最少3次成為奧運或亞運項目，才符合資格接受較全面的支援。

桌球能成為A級項目，起初都是靠傅家俊一人帶起，亦間接吸引了更多香港人成為職業運動員。

【9】開辦桌球學校

2020年傅家俊及一眾創辦人合辦Master Snooker Kingdom，為4至10歲兒童提供桌球總會認可的課程，培養新一代桌球好手。