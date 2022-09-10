容海恩女大十八變、這高官曾做茄喱啡! 10個香港名人後生時係咁樣

桌墊下的老照片，無數回憶連結。照片往往都代表著回憶，不論好的，壞的，照片都能將那一瞬間拍下，永遠地保存下來。香港政府高官和政商名人，他們的職業和工作和我們都有不同的差別，難免會令我們有很大的距離感。但其實在職位和職業的燈光背後，他們都有著和你我一樣的花樣年華，就讓我們一起在這些年看「那些年我們的政商名人」!



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於照片中，大家可以看到一個個政商名人青澀的樣子，與我們平時所認識的他們有所不同。原來有人年輕時曾留過長頭髮，十分Fashion!有人年輕的時候極靚，激似混血的大美女， 更有高官曾經做過「茄喱啡」?!《開罐》搜尋了十個名人的那些年，大家一起猜猜以下的青春照是屬於誰的吧!

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人情急總會偶有失言，衞生防護中心傳染病處主任張竹君，於政府的記者會中便爆出「冇電話可以用手機」金句，惹起網民熱議，更有網民就此自創爆笑「張式金句」，在疫情中齊幽官員一默，大放笑彈。

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