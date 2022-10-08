日本最帥男高中生選舉2022　質素歷年最高有2個激似Jeffrey同姜濤

日本一年一度最可愛女初中生選舉「Miss Fresh JC」早前公布入圍名單，講到整體質素亦極度參差，簡直令人大跌眼鏡。日前主辦方Modelpress就公開了男子高中生選舉「Mr DK CONTEST」的決賽名單，質素比女版選舉高不少，甚至有兩位參賽者撞樣香港男團偶像！



2021年Mr DK CONTEST 冠軍松本仁（モデルプレス）

日媒《Modelpress》今年舉辦的「男子高生ミスターコン2022」日前宣佈晉身決賽的13人，到了12月4日將會從中選出一位得到「日本最帥男高中生」的榮譽。今年決賽陣容不容小看，有數位都曾參與網絡真人秀，而且顔值也相當不錯。有兩位甚至撞樣Jeffrey魏浚笙和Mirror成員姜濤。

👇👇👇即睇日本最帥男高中生選舉2022決賽名單👇👇👇

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來自靜岡縣的瀬戸郁成相貌與Jeffrey魏浚笙有幾分相似，特別是濃眉和眼下的臥蠶。而來自兵庫縣廣居永真則與Mirror成員姜濤撞樣，不過這位「日版姜濤」就被正版少了一點可愛，給人的感覺比較冷淡。

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日本一年一度的「Miss Fresh JC」選舉又來了！今年的參賽佳麗各有風格，除了清純可愛風以外，也有混血、Gyaru風的初中生。不過整體質素亦極度參差，令網民大跌眼鏡......7位入圍佳麗又是甚麽料子呢？一起看看吧！日本最可愛中學女生選舉2022👈 👈 👈